¿Murió Danny Trejo? Esto se sabe sobre la salud del actor de ‘Machete’

En las últimas horas, Danny Trejo se ha convertido en el centro de atención por los rumores de su supuesta muerte, pues el mundo del entretenimiento lo reconoce por su participación en películas como Mini Espías y Machete, donde recibió su apodo artístico.

¿Es verdad que Danny Trejo murió?

En medio de fanáticos preocupados y entristecidos por la noticia, Danny Trejo ‘Machete’ reapareció en redes sociales con la intención de dejar claros todos los rumores que rodean su estado de salud.

“Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas”, escribió en su cuenta de Instagram. Con este breve mensaje, el artista alivió las dudas de la audiencia.

En sus redes sociales, el público celebró que el artista se encuentra bien de salud. En ese sentido, el público mostró alivio de que se revelara que la noticia era falsa, lo que implica que el actor se encuentra bien y disfrutando de la vida.

Los rumores de su muerte comenzaron cuando el actor y comediante colombiano John Leguizamo, compartió una foto en donde lamentaba la muerte de Machete. “RIP. Danny Trejo Jerónimo 1944-2025”, se lee en la historia de Instagram.

La publicación original sobre la supuesta muerte del actor se llenó de comentarios en los que el público aclaraba que él se encontraba bien. Cabe mencionar que dicho post se publicó desde el 19 de agosto, por lo que lleva dos semanas circulando.

John Leguizamo, compartió una foto en donde lamentaba la muerte de Machete ı Foto: IG: @johnleguizamo

¿Quién es Danny Trejo?

Danny Trejo es un actor estadounidense de 81 años de edad, nacido el 16 de mayo de 1944. Ha colaborado frecuentemente con su primo segundo Robert Rodriguez y uno de sus papeleas más reconocidos es el de la película Machete.

También ha formado parte de Mini Espías y otras producciones, incluyendo series de televisión como Breaking Bad, Brooklyn Nine-Nine, Sons of Anarchy y RuPaul’s Drag Race.

Durante su juventud, cometía varios crímenes con su tío y se hizo adicto a la heroína, lo que lo llevó a ser detenido en varias ocasiones. En la calle, desarrolló talento como boxeador pero una larga sentencia en prisión evitó que pudiera ser profesional.

Entre 1997 y 2009 estuvo casado con Debbie Shreve, con quien tuvo tres hijos. El actor también es empresario, destacando en el sector restaurantero con Trejo’s Tacos, así como Trejo’s Coffee & Donuts y Trejo’s Cantina.

En el pasado, el actor ha enfrentado diferentes enfermedades, incluyendo cáncer de hígado, hepatitis C y una fuerte lucha contra las adicciones. Sin embargo, Danny Trejo ha mostrado su fuerza física y emocional al saber sobrellevar este tipo de situaciones de su vida.