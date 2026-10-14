La polémica entre Santa Fe Klan y Maya Nazor volvió a acaparar reflectores pues el rapero habló sobre las dudas que tuvo respecto a la paternidad de su hijo con la creadora de contenido.

En respuesta, la influencer realizó una transmisión en vivo en la que aclaró qué ocurrió realmente con Fofo Márquez y negó que haya sido infiel al rapero.

¿Qué dijo Santa Fe Klan sobre la paternidad de su hijo con Maya Nazor?

Durante una entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino, Santa Fe Klan recordó su relación con Maya Nazor y explicó que cuando Fofo Márquez aseguró que la creadora de contenido estaba embarazada de él, su confianza se vio muy afectada.

El cantante aseguró tuvo sus dudas sobre la paternidad de su hijo, lo que provocó que existieran constantes conflictos en la relación con Maya.

“Cuando empezaron los chismes, yo lloraba todas las noches, yo decía: ‘Este vato se pasó de lanza’, porque yo creo que también por su culpa la relación nunca estuvo fuerte, siempre fue de peleas. A los 3 o 4 meses yo le decía: ‘No mam.., dime la neta, si es mío. ¿Por qué el vato dice eso? Ya hasta están subiendo videos donde estás con él’. Todas las noches lloraba y andaba agüitado”, relató el rapero.

Santa Fe Klan recuerda cuando Fofo Márquez inventó que Maya Nazor estaba embarazada de él ı Foto: Instagram

Maya Nazor le responde a Santa Fe Klan y revela que sí salió con Fofo Márquez

A través de una transmisión en vivo, Maya Nazor acusó a su expareja, Santa Fe Klan, de “incitar el hate” en su contra y rechazó haberle sido infiel. También dijo que la entrevista del rapero la lastimó mucho.

La influencer reconoció que sí salió con Fofo Márquez cuando ellos tenían entre 17 y 18 años, años antes de ser novia del intérprete. Sin embargo, negó que tuviera cualquier relación sentimental o íntima con el creador de contenido que hoy se encuentra preso.

Según contó, coincidieron en una salida con amigos y amigas, pero la situación cambió cuando Fofo intentó llevarlas a un motel sin su consentimiento.

“Se pusieron intensos; nos empezaron a insultar. Yo en ningún momento me lo agarré a él ahí de beso a beso, fajoneado, nunca fue que yo le di la intención de que iba a haber algo más… Iban mis amigas; él iba con sus amigos”, expresó.

Maya Nazor afirmó que ella y sus amigas se negaron a entrar al lugar, bajaron del vehículo y regresaron por su cuenta. “No nos vamos a subir, no nos vamos a ir al motel”, recordó.

Además, aseguró que después de ese episodio nunca volvió a ver a Fofo Márquez. “Nos dejaron ahí en la calle… Obviamente fue una situación que a mí me dio mucho miedo. El tipo me gritó”, concluyó.

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