¿Quién es la nueva novia de Santa Fe Klan que es igualita a Maya Nazor?

Santa Fe Klan fue captado bailando con una mujer misteriosa, que según el público de redes sociales, tiene un gran parecido con Maya Nazor, la madre del hijo del cantante. Sin embargo, parece que se trata de una nueva novia del famoso.

Fue hace poco que se popularizó un video en el que podemos ver a Santa Fe Klan bailando bien pegadito de una joven identificada como Fátima. Ella lleva un vestido rosa largo y pegadito y destaca su melena rubia y larga.

Lejos de esconderse, en un momento mientras bailan, la joven mira a la cámara y lanza un beso mientras que él la abraza con una mano en la cintura. De este modo, la pareja dejó ver que no le interesa permanecer anónima por mucho tiempo, al mostrar claramente su rostro.

¿Quién es la nueva novia de Santa Fe Klan?

El público en redes sociales ha identificado a la joven como Fátima Salazar, aunque en redes sociales se ha compartido una foto de la joven que aparece en la cuenta de una chica llamada María Salazar, de 24 años de edad.

Su perfil es privado, pero tiene la foto que usuarios han compartido mencionando que ella es la nueva novia del cantante mexicano. Se desconoce si Fátima sea su segundo nombre o si lo cambió en su cuenta para despistar.

La novia de Santa Fe Klan. ı Foto: IG: @maria_salazar27

Circulan un par de fotos más de su relación, como una imagen de la pareja que comparte un romántico momento en el Callejón del Beso, como una vez lo hizo el cantante con Maya Nazor.

También circula una foto en la que podemos ver el torso de Santa Fe Klan, quien en la parte del costado inferior se habría tatuado el nombre de la joven. Se puede identificar que sí es él gracias a los otros tatuajes que lleva en el cuerpo.

Algunos de los comentarios por la nueva novia de Santa Fe Klan que aseguran es igualita a Maya Nazor son: