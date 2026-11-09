La tómbola que destruyó al INE 

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La madrugada del 31 de marzo de 2023, una tómbola decidió quién presidiría el Instituto Nacional Electoral. Salió el nombre de Guadalupe Taddei Zavala. Pero antes de que girara la urna, ya se había tomado una decisión fundamental: quiénes podían estar dentro.

Conviene recordar esa historia. Han pasado apenas tres años y hoy parece que algunos quieren presentar a Taddei como una funcionaria ajena al movimiento que preparó su llegada, la celebró y después amplió sus atribuciones. La insaculación estaba prevista en la Constitución para resolver la falta de acuerdos. Morena no inventó el mecanismo, pero sí defendió utilizarlo en lugar de construir un consenso con la oposición.

La legalidad del sorteo no cancelaba la discusión sobre los perfiles seleccionados. La quinteta para la presidencia estaba integrada por Bertha María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Rebeca Barrera Amador, Iulisca Zircey Bautista Arreola y Guadalupe Taddei.

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CONFIANZA ELECTORAL

El 31 de marzo de 2023, diputados realizaron la insaculación de los consejeros del INE. Taddei como presidenta y Jorge Montaño, Rita Bell López y Arturo Castillo Loza, como consejeros. ı Foto: Especial

Alcalde era funcionaria de Cofepris, hermana de Luisa María Alcalde e hija de Bertha Elena Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena, actual fiscal de la CDMX. Álvarez Rascón era hija del senador morenista José Antonio Álvarez Lima. Bautista era pareja de Daniel Octavio Fajardo, subsecretario de Sedatu. Taddei tenía familiares en posiciones relevantes del gobierno obradorista. Barrera, expresidenta del Instituto Electoral de Baja California Sur, era la única que no estaba directamente ligada a Morena, pero tampoco estaba en contra.

La independencia de los perfiles fue cuestionada desde la evaluación. No fue una objeción inventada después de los escándalos. Aquella mañana del 31 de marzo del 2023, López Obrador celebró el resultado. Reconoció que conocía a la familia de Taddei y la describió como progresista, demócrata y honesta. Sobre ella aseguró que tenía profesionalismo y era íntegra. El respaldo presidencial quedó registrado desde el primer día.

Taddei asumió el 4 de abril. Llegó a una institución cuya presidencia tenía que negociar los nombramientos de directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas con el Consejo General. Necesitaba ocho votos. El diseño obligaba a construir acuerdos.

Después cambiaron las reglas para darle un poder nunca antes visto por un presidente del INE. Para el 14 de octubre de 2024, se publicó la reforma electoral que permitió a la presidencia designar directamente a esos funcionarios.

El artículo 45 dejó de exigir que esos nombramientos fueran propuestos al Consejo. La Secretaría Ejecutiva conservó un procedimiento distinto. También se ampliaron las facultades administrativas y operativas de la Junta General Ejecutiva, encabezada por la presidencia.

Morena y sus aliados quitaron un contrapeso. La modificación aumentó el control de Taddei sobre la estructura encargada de ejecutar decisiones y administrar recursos.

Taddei así se convirtió en la presidenta de ese órgano electoral sin contrapesos, algo muy distinto a lo que se había hecho durante los años de democracia en nuestro país.

Seis consejeros impulsaron una controversia constitucional. Advirtieron que se debilitaba la colegialidad y se alteraba el equilibrio del instituto. La objeción se había dado dentro del INE, pero con mayoría en la Cámara eso no pasó. ¿Y qué le dio Guadalupe Taddei al régimen tras ese apoyo? Pues la sobrerrepresentación artificial para que Morena y sus aliados tuvieran mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

En 2024, Morena y sus aliados obtuvieron 54.7 por ciento de los votos, pero recibieron 364 diputaciones, equivalentes a 72.8 por ciento de la Cámara.

Y eso que el artículo 54 constitucional establece que ningún partido puede superar en más de ocho puntos porcentuales su proporción de votación nacional emitida, salvo la excepción por triunfos de mayoría relativa.

Pero el INE aplicó ese límite a cada partido por separado, no a la coalición, criterio que confirmó el Tribunal Electoral, también controlado en su mayoría por Morena. Así, el bloque gobernante convirtió poco más de la mitad de los votos en una mayoría calificada para reformar la Constitución: una concentración de poder muy superior al respaldo que obtuvo en las urnas. Taddei respaldó esa decisión, pero no la tomó sola. Hubo una mayoría del Consejo, de consejeros que son afines a Taddei.

Luego llegó la elección judicial. El 15 de junio de 2025, el Consejo declaró válida la elección de la Suprema Corte con seis votos contra cinco. La división expuso diferencias profundas sobre las irregularidades y los llamados acordeones, las listas distribuidas para orientar el voto hacia determinadas candidaturas.

Dania Ravel, quien fue consejera en ese momento y dejó de serlo en 2026, explicó que votó en contra ante anomalías como casillas con participación del cien por ciento o más, boletas sin dobleces y coincidencias entre resultados y acordeones. También precisó que la nulidad correspondía a la autoridad jurisdiccional. La mayoría consideró procedente validar; cinco consejeros sostuvieron que los indicios impedían hacerlo.

Desde ahí se empezó a debilitar el INE y a perderse confianza en un órgano electoral que le dio a los mexicanos certeza y alternancia en la vida política de México.

Hoy se suma la crisis por los proveedores y las contrataciones de la gestión de Taddei. Su renuncia fue presentada el 26 de octubre de 2026. El 4 de noviembre se reportó el bloqueo de cuentas atribuidas a ella y a otras personas y empresas relacionadas con el caso. Entre ambas fechas transcurrieron nueve días, que pareciera le dieron a Taddei para que moviera su dinero a donde quisiera.

La UIF confirmó acciones contra cuarenta personas y empresas y una denuncia ante la FGR, aunque reservó identidades y detalles. Eso exige seguimiento.

Difícilmente las autoridades del gobierno en el poder juzgarán a Taddei; harán todas las maniobras para protegerla. Finalmente, les regaló la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados; a los jueces, magistrados y ministros, por lo menos a la mitad los apoyó en la elección judicial. Y no podemos olvidar que Taddei no llegó sola. Su selección fue celebrada, su presidencia respaldada y sus facultades ampliadas por decisiones identificables.

Hoy no podemos culpar a Morena de los desfalcos de Taddei, pero sí de apoyarla y de haberla puesto en esa presidencia del INE con esas facultades.

Si se quiere una elección que dé certidumbre a los mexicanos, mucho falta por hacer para fortalecer un órgano electoral que funcionaba muy bien y que ha sido prácticamente dinamitado por Morena. Hace falta restablecer controles, transparentar contratos y explicar quién responde por las decisiones. La confianza electoral se recupera con instituciones capaces de vigilar al poder, empezando por el que se ejerce dentro del propio INE.

Y no podemos olvidar cómo se empezó a orquestar desde el poder la destrucción del INE.