Golpes importantes

Y fueron las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional las que ayer, con apoyo de información de Estados Unidos, dieron golpes relevantes al crimen organizado. La primera con la captura de Rafael “N”, identificado como líder los R’s, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, para la que contó con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia de nuestro país, pero también de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). “La organización delictiva está ligada con extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra las autoridades. Entre sus víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate en Michoacán”, reportó ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La Defensa, por su parte, concretó la detención de Gerardo “N”, alias Pocha, señalado como jefe de plaza del llamado Cártel del Noreste, quien cuenta con una orden de aprehensión en la Unión Americana, por los delitos de conspiración y tráfico de drogas. La dependencia destacó que para efectuar la captura realizó intercambio de información con el país vecino. Ahí el dato.