Barrera levanta cejas… y no para bien 

En Acción Nacional no son pocos los que tienen no una sino ya las dos cejas levantadas al advertir que su secretario general en la Ciudad de México, Héctor Barrera, trae una campaña con mensajería de WhatsApp, call center, lonas en mobiliario urbano, volantes con un módulo de atención ciudadana y hasta gestoría de conflictos en Coyoacán. Algunos militantes albiazules se preguntan de dónde está saliendo lo que pudiera considerarse una especie de, nos dicen, “financiamiento inconfesable”. Mientras otros tantos se preguntan qué intereses le están invirtiendo a eso que tiene muchas características de campaña y, los menos, si con todas estas actividades personalísimas el funcionario partidista está dejando en un segundo sitio las que tendría que estar llevando a cabo en su calidad de secretario panista, porque en las oficinas de la calle de Durango casi no lo ven. Es tal la inquietud que, nos comentan, ya figuras importantes de ese partido están empezando a valorar si esto no va a generar un boquete político y legal previo a los comicios de 2027. Pendientes.
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