Recorrido por el desastre

Y fue el rector de la UAM, Gustavo Pacheco, el que fue conducido ayer por alumnos inconformes que mantienen un paro en esa casa de estudios a conocer los problemas que prevalecen en el campus Iztapalapa. Ahí, nos dicen, se pudo constatar que las exigencias los jóvenes son justificadas. Deterioro de mobiliario, reportes de aguas turbias en los grifos, barreras de acceso a los alumnos con alguna discapacidad, el prolongado cierre de la biblioteca —desde el 11 de marzo de 2024— que provocó la falta de acceso a libros, deficiencias de mantenimiento en sanitarios, equipos, reactivos e instalaciones de seguridad, entre otros, fueron algunos de los temas de los que ayer se tomó nota. También sobre residuos acumulados en zonas poco transitadas, de peticiones para ampliar los horarios de operación de la cafetería y mejorar el servicio y la higiene de la misma. Al final el rector reconoció que se trata de situaciones que deben atenderse. Vaya forma en la que se ha descuidado la también llamada Casa abierta al tiempo. Por eso cayó tan mal la compra de los vehículos eléctricos de lujo que detonó el paro.