Premio a Sala de Guerra, de Mónica Garza

Con la novedad de que el programa Sala de Guerra, de la reconocida periodista Mónica Garza que se transmite por ADN Noticias, de Televisión Azteca, acaba de recibir el premio Reed Latino 2026. La emisión, nos cuentan, obtuvo el galardón en la categoría de Mejor Programa de Análisis en Televisión, por su trabajo en la cobertura y discusión de los temas que marcan la agenda pública. Es sabido que Mónica Garza, quien también escribe en estas páginas la columna Gente como uno, es una de las comunicadoras más reconocidas en todo el país, gracias a una trayectoria de más de 25 años en los que ha construido un particular estilo analítico y crítico, que puede apreciarse en múltiples plataformas. Los Premios Reed Latino, nos hacen ver, se encuentran entre los reconocimientos más importantes de la comunicación política, el marketing gubernamental, las campañas electorales y el periodismo político en Iberoamérica, España y el mercado latino de Estados Unidos. Enhorabuena.