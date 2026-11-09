Ven gira y se les antoja promoción 

Y hablando de autopromociones, nos comentan que dos aspirantes de Morena aprovecharon ayer el evento que encabezó la Presidenta en Chiapas para promoverse a sí mismos. Uno de ellos es Francisco Chacón, quien en octubre pasado renunció como secretario del Humanismo del gobierno estatal, para registrarse como aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Con un equipo de seguidores, hizo ayer acto de presencia en el fraccionamiento del programa Viviendas del Bienestar que inauguró la mandataria, aunque no le permitieron el acceso. Eso sí, juró que no era un acto proselitista. “No, no, campaña no; (sólo) saludar a nuestra Presidenta”, declaró ante los reporteros. Pero quien sí logró colarse fue el diputado federal Guillermo Santiago, quien también se registró como aspirante al mismo cargo municipal y llevaba puesta una camisa guinda con su nombre estampado en la espalda. El aspirante se colocó en una sección de invitados especiales al evento. En fin.