Otra falta de respeto de Batres

Dicen que en la Corte ya nadie entiende ni aguanta los arranques de la ministra Lenia Batres, quien, al no soportar las observaciones de sus compañeros, todas ellas válidas, opta por impedir el adecuado desahogo de las sesiones del máximo tribunal constitucional del país. El más reciente episodio que da cuenta de lo anterior ocurrió apenas ayer, cuando pasó de la defensa de sus argumentos a un berrinche por el uso del micrófono. Luego de que seis de los nueve ministros rechazaron sus planteamientos, la autollamada “ministra del pueblo” incluso impidió por momentos la conducción, siempre comedida, del ministro presidente Hugo Aguilar. “¡Si quiere darme la palabra, el día que usted guste!”, reclamó Lenia apropiándose del uso de la palabra y de plano reprochando que la próxima elección de la presidencia del tribunal, a la que ella se aferra, es la causa por la que a casi todo le dicen que no, como si no fueran sus erratas las que saltan a la vista. En fin.

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