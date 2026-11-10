Fox y los límites

Y quien volvió a revivir el pasado sensible —las elecciones presidenciales de 2006— fue el expresidente Vicente Fox. En una entrevista radiofónica, el guanajuatense reconoció: “Sí, jugué al límite”, al explicar una vez más sus declaraciones dadas hace poco a un medio de comunicación, sobre que buscó que el PAN conservara la Presidencia en aquel año. Con todo eso, sostuvo que él no violó ninguna regla electoral, por lo que negó haber participado en un fraude para favorecer a quien terminó siendo su sucesor por un estrecho margen, Felipe Calderón. Fox también cargó contra Morena por distorsionar sus comentarios alrededor del tema. Pero mientras el exmandatario sigue explicando lo que dijo y lo que no dijo, nos hacen ver que su frase reciente no deja de sembrar la duda. Porque jugar al límite podrá ser su defensa, pero también es lo que mantiene abierto el debate… 20 años después.