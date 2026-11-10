Encuentro en Segob

Y es la Secretaría de Gobernación la que mantiene una agenda de encuentros con colectivos de madres buscadoras para expresarles la apertura del Gobierno a escuchar sus inquietudes y preocupaciones y para exponerles los nuevos mecanismos de atención al problema de las de-sapariciones y las búsquedas en sí. Ayer, la reunión de la titular de esa dependencia, Rosa Icela Rodríguez, fue con la Red Eslabones por los Derechos Humanos, una agrupación que nació hace más de una década —con la unión inicial de 140 familias— y que ha multiplicado su presencia en entidades como Coahuila, Sonora, Baja California, Nuevo Léon, Tamaulipas, Zacatecas, CDMX, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz y Tabasco. “Escuchamos y manifestamos la disposición del Gobierno de continuar trabajando de forma coordinada en el fortalecimiento de las acciones de búsqueda”, informó Rosa Icela. Ahí el dato.