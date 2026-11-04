¡Oficial! Michoacán, el nuevo destino para el avistamiento de ballenas jorobadas en México

Morelia, Michoacán. — La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incorporó formalmente a Michoacán en la lista oficial de estados autorizados para la observación sustentable de ballenas, tras publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La primera temporada oficial de avistamiento abarcará del 15 de diciembre de 2026 al 20 de marzo de 2027. La delimitación comprende un polígono marino de 233 millas náuticas cuadradas —con una línea costera de 96 millas— en el municipio de Lázaro Cárdenas, abarcando desde Playa Jardín hasta Barra de Nexpa.

“La inclusión del litoral michoacano se fundamentó en monitoreos técnicos respaldados por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado y el proyecto Comunidades para la Conservación de Mamíferos Marinos en el Pacífico Mexicano”, explicó el mandatario.

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Durante la temporada comprendida entre enero y marzo de 2026, los registros científicos documentaron 31 avistamientos y 71 ejemplares en la zona, mientras que en 2024 se contabilizaron 62 avistamientos con 123 ballenas jorobadas registradas.

Alfredo Ramírez Bedolla precisó que la prestación de servicios turísticos náuticos estará supeditada al cumplimiento estricto de la norma NOM-131-SEMARNAT-2010. Dicha reglamentación establece las distancias mínimas de acercamiento, tiempos de navegación, límite de embarcaciones simultáneas y protocolos de protección a las especies.

Como parte del operativo de arranque, capitanes y prestadores de servicios de la región recibieron capacitación teórica y práctica impartida por la organización GroBios A.C. y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), previo a la entrega de los primeros 10 banderines oficiales de autorización emitidos por la Semarnat.

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FGR