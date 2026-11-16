Segob confía en el retorno de más de 140 familias triquis desplazadas en Tierra Blanca, Oaxaca

Rosa Icela Rodríguez confía en que se llegará a solución en desplazamiento de comunidades en Oaxaca, después de seis años.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se dijo confiada en que se logrará el retorno de más de 140 familias triquis desplazadas en Tierra Blanca, Oaxaca, quienes llevan alrededor de seis años envueltas en enfrentamientos que han acabado con vidas perdidas de sus mismos habitantes.

La funcionaria confirmó que el pasado 13 de noviembre se consiguió el ingreso de las autoridades federales y estatales a esta región, lo que atribuyó a la apertura al diálogo por parte de las comunidades.

“De lo que se trata es de echar atrás el desplazamiento de las poblaciones indígenas y que sea el diálogo el que prime en ellas para una mejor solución. Si hay un cierre total a esas comunidades es porque no quieren dialogar”, explicó Rodríguez Velázquez.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, encabezó la conferencia matutina del Gobierno federal, en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cuartoscuro

“Ya permitieron el diálogo y tenemos toda la esperanza de que esta vez sí puedan, sí puedan regresar los habitantes desplazados de Tierra Blanca a sus lugares de origen”, abundó la secretaria de Gobernación.

A pesar de que consideró que la apertura al diálogo por parte de las comunidades es un avance, aseguró que aún no es momento de “cantar victoria”.

“¿Por qué vamos a pelear?”: Llama a la unidad en pueblos “hermanos”

Rosa Icela Rodríguez se pronunció por actuar con prudencia hasta lograr persuadir a los habitantes de que las diferencias que tengan las arreglen por medio del diálogo.

Mujeres triquis, en una protesta en 2022 para exigir que se garanticen las condiciones para su retorno. ı Foto: Cuartoscuro

“Son hermanos, porque no son enemigos ni son adversarios. Pero, especialmente los de los pueblos originarios, tenemos las mismas raíces: ¿Por qué vamos a pelear? ¿Por qué vamos a discutir por cosas? Hay que ver hacia adelante”, expresó la secretaria de Gobernacion.

“Entonces, nosotros sí tenemos esta confianza en que ya puedan darse por fin estos conflictos entre pueblos hermanos”, declaró.

Con el avance conseguido este viernes, envió un mensaje de “felicitación” a los pueblos triquis por abrir la puerta a la firma de la paz.

Más de 140 familias triquis permanecen desplazadas de Tierra Blanca, Oaxaca, luego de varios años de enfrentamientos entre habitantes de la región. ı Foto: Cuartoscuro

“Quisiera ya estar felicitando a los pueblos originarios para que de esa zona tan importante en Oaxaca, de que ya van a firmar por fin la paz y pues van a traer felicidad a sus familias. Que los líderes accedan a eso. Es muy importante”, concluyó.

Mientras tanto, siguen los esfuerzos de los gobiernos por mejorar la situación y garantizar el retorno de los desplazados. En noviembre, el Gobierno de Oaxaca inició una jornada de atención en Tierra Blanca y Yosoyuxi, con participación de 26 dependencias estatales y federales.

El objetivo fue avanzar en la recuperación de las condiciones para garantizar el retorno de las familias.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am