Prevén revisar con Inegi medición de desplazados

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en una imagen tomada el 23 de septiembre de 2026

La federación pidió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revisar conjuntamente los resultados sobre desplazamiento de personas a causa de la violencia y la inseguridad, luego de que la Encuesta Intercensal 2025 identificó 510 mil hogares en los que al menos uno de sus integrantes cambió de residencia por estos motivos.

De acuerdo con los resultados difundidos el martes pasado, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, esos hogares estaban conformados, en conjunto, por 1.6 millones de personas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se analizará con el Inegi la formulación de las preguntas y las causas de los desplazamientos, pues sostuvo que en entidades como Guerrero también incidieron fenómenos meteorológicos como los huracanes Otis y John. Recordó que, en Acapulco, hubo personas que cambiaron temporalmente su lugar de residencia durante el proceso de recuperación económica.

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0.7 por ciento es el crecimiento de la población

Indicó que el análisis también buscará determinar hacia dónde se trasladó la población que abandonó sus hogares y adelantó que, de considerarse necesario, podría realizarse una encuesta específica sobre desplazamiento.

Respecto a la desaceleración del crecimiento poblacional, que registró su menor ritmo en dos décadas, Sheinbaum Pardo consideró necesario analizar las razones por las cuales las familias tienen menos hijos, deciden tenerlos a mayor edad u optan por no tenerlos.

“¿Qué es lo que va a pasar? Que cada vez hay menos niños y niñas. Entonces, todo esto es relevante para la planeación y también entender por qué las familias hoy muchas tienen hijos más tarde, o por qué deciden no tener hijos”, señaló.

La mandataria apuntó que la reducción de la natalidad no es exclusiva de México y mencionó que otros países han aplicado incentivos económicos y campañas para intentar revertirla, sin obtener los resultados esperados.

Por ello, sostuvo que antes de plantear medidas, se deberán identificar las causas del fenómeno demográfico señalado.