Rosa Icela Rodríguez: Comisión para indagar presunto fraude de 1988 y 2006 es ‘importante’

Rosa Icela Rodríguez respaldó la iniciativa de crear una Comisión para investigar los supuestos fraudes electorales de 2006 y 1988.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, consideró importante la labor que realizará la Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, creada para indagar los presuntos fraudes electorales de 1988 y 2006.

La semana pasada, Morena, tanto desde la Cámara de Diputados como en su estructura partidista nacional, planteó la creación de un grupo de trabajo para investigar las supuestas inconsistencias en los comicios presidenciales en los que Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador resultaron derrotados.

Conferencia de prensa en Palacio Nacional. ı Foto: Gobierno de México.

Al ser cuestionada sobre el tema durante la conferencia presidencial, Rodríguez evitó profundizar en el asunto, al señalar que se trata de un proceso que corresponde al Poder Legislativo, cuyos resultados estarán atentos desde el Gobierno federal.

“Es un tema que lleva hoy el Congreso, la Cámara de Diputados. Entonces nosotros estamos pendientes porque pues, más bien lo que podría decir es: ‘a confesión de parte, relevo de pruebas’”, declaró.

Ariadna Montiel propuso crear una comisión para investigar la elección presidencial de 2006, tras las declaraciones de Vicente Fox sobre su intervención en el proceso. Aseguró que la iniciativa no busca venganzahttps://t.co/NDUuH2ToaE — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 11, 2026

No obstante, la funcionaria sostuvo que esclarecer estos acontecimientos representa un ejercicio relevante para la historia y la democracia de México.

“Creo que es muy importante todo lo que sea esclarecer cualquier parte de la historia que nos involucra a todas y todos los mexicanos y a la democracia. Eso es muy fundamental. Es muy bueno que lo hayan hecho”, dijo.

Creo que es muy importante todo lo que sea esclarecer cualquier parte de la historia que nos involucra a todas y todos los mexicanos y a la democracia. Eso es muy fundamental. Es muy bueno que lo hayan hecho Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación



Fox reconoce intervención en 2006… luego se desdice y Morena lo critica

A principios de este mes, el expresidente Vicente Fox emitió declaraciones que fueron interpretadas como una confesión de que intervino en las elecciones presidenciales de 2006 para garantizar el triunfo de Felipe Calderón, lo cual respaldó las acusaciones de “fraude” que desde entonces han hecho figuras de la izquierda y de Morena.

“En 2006 gana Calderón… O lo puedo decir aquí: hice que ganara Calderón. Aunque no es muy democrático decir eso”, dijo Fox en una entrevista para The Objective.

Las declaraciones fueron fuertemente criticadas por Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que estas fueron “graves” y dan la razón en sostener que hubo fraude en los comicios en los que perdió Andrés Manuel López Obrador, en su primer intento por llegar a la Presidencia de México.

No obstante, días después el expresidente emitió un comunicado en donde reconoció que “nadie debe intentar adjudicarse lo que millones de mexicanos expresaron en las urnas”. Aunque no desmintió la intervención en 2006.

.@VicenteFoxQue, eres un traidor a la democracia. Llegaste engañando al pueblo como propuesta de cambio y, a la postre, estás aliado con los mismos que dijiste echarías a patadas de Los Pinos.



Hace unos días aceptabas el fraude electoral de 2006, en el que interviniste… https://t.co/NP41j1FWIQ pic.twitter.com/CrXAMjbs7S — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 15, 2026

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, acusó que este comunicado “no borra” que Fox haya aceptado el “fraude”, por lo que consideró importante la creación de la Comisión.

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