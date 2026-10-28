Cuauhtémoc Cárdenas vs Salinas: así fueron las elecciones de 1988 del fraude

La noche del 6 de julio de 1988, el conteo de votos en México quedó marcado por un episodio que cambiaría la percepción de la ciudadanía sobre las elecciones presidenciales. Mientras la oposición esperaba conocer los resultados de una contienda competida, una interrupción en el sistema de cómputo desató dudas que, décadas después, siguen presentes en la memoria política del país.

En aquella jornada se enfrentaron dos proyectos representados por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), y Carlos Salinas de Gortari, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La competencia tamb

ién tuvo como protagonista a Manuel J. Clouthier, del Partido Acción Nacional (PAN), en un proceso que puso a prueba la hegemonía priista.

El desenlace oficial favoreció a Salinas, pero la controversia no terminó con el anuncio de los resultados. Las denuncias de irregularidades, las movilizaciones y la desconfianza hacia las autoridades electorales convirtieron los comicios de 1988 en uno de los episodios más cuestionados de la historia democrática mexicana.

Muere Cuauhtémoc Cárdenas, figura clave de la democracia mexicana



Este 28 de octubre de 2026 falleció, a los 92 años, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ingeniero y político mexicano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y una de las figuras más relevantes de la izquierda… pic.twitter.com/7i81N81AoQ — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) October 29, 2026

¿Hubo fraudes?

La elección ocurrió en un contexto de inconformidad dentro del propio PRI. Cárdenas, quien había militado en ese partido, se separó de sus filas y encabezó una alianza opositora que reunió a diversas organizaciones políticas bajo las siglas del Frente Democrático Nacional. Su candidatura logró concentrar el descontento de sectores que buscaban una alternativa al partido gobernante.

Durante la noche electoral, el sistema encargado de difundir los resultados preliminares dejó de reportar información. La explicación oficial fue una falla informática, conocida desde entonces como la “caída del sistema”. La interrupción generó sospechas porque los datos que circulaban antes del corte apuntaban a un avance importante de Cárdenas.

Días después, las autoridades dieron a conocer el triunfo de Salinas. Las cifras oficiales le atribuyeron alrededor de 50.4% de los votos, frente a poco más de 31% para Cárdenas y cerca de 17% para Clouthier. Los partidos opositores impugnaron el resultado y denunciaron irregularidades, mientras crecían las protestas para exigir respeto al sufragio.

Aunque el resultado fue declarado oficialmente, las controversias sobre la elección alimentaron el debate sobre la legitimidad del proceso. El episodio también contribuyó a reorganizar a la oposición: el movimiento cardenista evolucionó y participó posteriormente en la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Las elecciones de 1988 quedaron, así como un punto de inflexión: el PRI conservó la Presidencia, pero enfrentó una crisis de credibilidad que impulsó nuevas exigencias de apertura política y reformas electorales.

🇲🇽 UN DISCURSO HISTÓRICO QUE VIVIRÁ POR SIEMPRE EN LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE MÉXICO🕊️🕊️🕊️🕊️



Cuauhtémoc Cárdenas enfrentó a Carlos Salinas de Gortari en las elecciones presidenciales de 1988 y luchó contra los resultados oficiales de una elección marcada por la “caída del… pic.twitter.com/6qg7jnP1Np — TORI Noticias (@tori_noticias) October 29, 2026

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LMCT