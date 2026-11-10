PROEPA aplica clausuras históricas y sanción por 341 MDP en Jalisco

En 2026 la protección del medio ambiente en Jalisco sigue avanzando. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) realizó 596 visitas de inspección, atendió 253 denuncias ciudadanas e impuso 233 clausuras temporales para prevenir riesgos ecológicos y corregir conductas que dañan el entorno.

Las inspecciones verifican el cumplimiento de las obligaciones ambientales en actividades industriales, manejo de residuos, sitios de disposición final y otros establecimientos de competencia estatal. Además, la dependencia ha instaurado 359 procedimientos administrativos contra fuentes fijas con presuntas irregularidades, con el propósito de promover su regularización, ordenar medidas de seguridad y correctivas, e imponer las sanciones que correspondan.

Autoridades estatales aseguran predio clausurado tras detectar la disposición irregular de residuos en Zapopan. ı Foto: Gobierno Jalisco

El resultado más relevante es el Acuerdo Reparatorio firmado con la empresa Caabsa Eagle Guadalajara para reparar de manera integral el daño ambiental causado por la operación deficiente de los rellenos sanitarios “Los Laureles” y “Coyula-Matatlán”, en Tonalá. Como garantía, la empresa exhibió una fianza por 341 millones de pesos, el primer instrumento de esta naturaleza respaldado por una garantía de tal magnitud.

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También se intervino en sitios de disposición final de Tepatitlán de Morelos, Mixtlán y Tlajomulco de Zúñiga, en el sitio conocido como “La Cajilota”, mediante procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.

El mandatario estatal Pablo Lemus revisa las estrategias de remediación ambiental y manejo integral de residuos en la entidad. ı Foto: Gobierno Jalisco

En Zapopan, la PROEPA clausuró totalmente de manera temporal un predio cercano a Technology Park Guadalajara y al CUCBA, por la disposición irregular de residuos de manejo especial y la falta de autorización en materia de impacto ambiental. Posteriormente, junto con la Fiscalía del Estado y el Municipio de Zapopan, realizó un operativo de seguimiento en el que se detuvo a personas relacionadas con la operación del sitio.

Otra acción reciente ocurrió en Ayotlán, donde se clausuró totalmente una empresa dedicada al coprocesamiento de bagazo y vinazas, luego de que un manejo inadecuado provocara el derrame de estos residuos sobre la carretera. Se colocaron barreras de material geológico y se retiraron las vinazas para evitar que llegaran a la presa. También se instruyeron medidas para oxigenar el cuerpo de agua y proteger a la fauna acuática, y ya se inició el procedimiento administrativo sancionador.

El gobernador Pablo Lemus encabeza el seguimiento a las acciones de inspección e impacto ambiental aplicadas en Jalisco. ı Foto: Gobierno Jalisco

En materia de prevención, la PROEPA capacitó a los sectores agropecuario (porcícola, avícola y bovino), industrial y tequilero para regularizar establecimientos que operaban fuera de la norma. Junto con la SEMADET, también capacitó a municipios, en coordinación con Juntas Intermunicipales, para fortalecer sus facultades de inspección y vigilancia.

Con estas acciones, Jalisco avanza hacia una aplicación más efectiva de la legislación ambiental y una mejor protección de los recursos naturales.

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