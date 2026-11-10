Maestros del SUTSEM toman escuelas en Veracruz

Integrantes del Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (SUTSEM) tomaron decenas de escuelas y provocaron la suspensión de clases, hasta que la Secretaría de Educación de Veracruz, advirtieron, atienda los adeudos, irregularidades administrativas y violaciones a sus derechos.

El dirigente sindical del SUTSEM, Ricardo Díaz Herlindo aseguró que no permitirán que las decisiones arbitrarias, retrasos administrativos, o abusos de autoridad vulneren los derechos de los maestros en Veracruz.

Las protestas provocaron que tan solo en Orizaba, cerca de 350 alumnos se quedarán sin clases, ya que 37 maestros, administrativos y personal de intendencia se manifestaron.

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El SUTSEM dejó comunicados en las escuelas para manifestar su inconformidad por presuntas violaciones a derechos laborales adquiridos, retrasos en los pagos a docentes interinos, falta de transparencia en la asignación de plazas, bloqueo de cambios de adscripción y adeudos de prestaciones, entre otras irregularidades que atribuye a las autoridades educativas.

🏫🚨 Suspenden clases en planteles de Veracruz por paro laboral del SUTSEM



Diversas escuelas de Veracruz amanecieron este martes sin actividades debido al paro convocado por el SUTSEM, sindicato que exige a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) atender demandas laborales… pic.twitter.com/98niU59fGx — Quadratín Veracruz (@Quadratin_Ver) November 10, 2026

Los maestros exigen respeta incapacidades médicas, revisar procedimientos administrativos, atender los procesos de recategorización, además de pedir la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Cristian Sergio Martínez Perea, representante regional del sindicato, estimó que entre mil 200 y mil 400 trabajadores se sumaron a la jornada de protesta en esta zona. A nivel estatal, señaló, el gremio agrupa a más de 10 mil integrantes.

De acuerdo con el delegado, la convocatoria surgió ante la falta de soluciones a distintos trámites que afectan al personal educativo. Entre ellos se encuentran la entrega de documentos para incorporarse a sus puestos, los procesos para intercambiar centros de trabajo y las solicitudes de cambio de adscripción.

Otro de los motivos de inconformidad tiene que ver con trabajadores que ya prestaron sus servicios durante determinados periodos, pero todavía no reciben el dinero que les corresponde.

La protesta no se limitó a las aulas, pues también se extendió a instalaciones administrativas y áreas de supervisión escolar. En la región fueron señalados planteles como el CPO, la ESBO, Bachilleres América, Bachilleres Río Blanco, Bachilleres Tehuipango y la ESBAO de Córdoba.

Asimismo, los inconformes ocuparon las instalaciones de la Coordinación de Bachillerato de la Zona 4 y la Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), ambas ubicadas en Córdoba.

Finalmente, Martínez Perea planteó que el gobierno estatal destine recursos adicionales al sector educativo para resolver los pendientes económicos y avanzar en la regularización de categorías laborales.

#VIDEO 📽️| SUTSEM toma planteles en #Veracruz; señala a @SEducacionVer de bloquear trámites administrativos.

Sindicato acusa que sus afiliados han trabajado durante meses sin recibir salario. pic.twitter.com/K93Q7nqHma — Teleclictv (@teleclictv) November 10, 2026

Con información de Quadratín

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