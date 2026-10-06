No está inhabilitado y va por Naucalpan

Nos cuentan desde el Estado de México que el panista Iván Rodríguez Rivera está libre de toda acusación e inhabilitación desde diciembre de 2025 cuando la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México resolvió en contra de la Contraloría de Naucalpan que, en 2023, lo había inhabilitado por presunto daño al erario. Se nota que en el Partido Acción Nacional se llevan pesado, ya que eran del mismo partido los funcionarios que en ese tiempo, nos aseguran, lo acusaron sin evidencia. Quienes conocen a detalle el tablero de los municipios relevantes en la entidad mexiquense nos comentan que Iván afirmó ayer en sus redes sociales que está listo para competir por la alcaldía de Naucalpan. ¿Será que va a pasar facilito o le impedirán el paso los propios panistas? Pendientes.