Y fue el gobernador de Querétaro el que patinó con su Academia Internacional de Capacitación Policial. Y es que, nos dicen, el reproche de la Presidenta va más allá de que se haya o no invitado a autoridades federales a la colocación de la primera piedra. Tiene que ver con la iniciativa misma que el propio Mauricio Kuri señaló como resultado de una “colaboración que hemos construido” con el gobierno de EU —brincándose a la Federación—. Para más detalles, el comunicado de la embajada dice que la Academia capacitará “para detectar e interceptar drogas peligrosas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otros tipos de contrabando”. ¿Pues que no son delitos principalmente federales? Incluso el embajador Johnson, nos dicen, asoció el evento con “enfrentar a los cárteles”. La difusión de un oficio del gobierno de Querétaro para notificar del evento a la SRE, nos dicen, lo termina hundiendo, porque refiere que en el acto no se establecerían mecanismos directos de cooperación internacional, pero resulta que el evento versó precisamente sobre eso. Así que… patinazo de Kuri.