Monreal se baja de la lista

El que decidió no anotarse para repetir curul en 2027 fue el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal. El político zacatecano anunció que no se inscribió en el proceso interno y puso su posición a disposición de la dirigencia encabezada por Ariadna Montiel. Su argumento, nos hacen ver, cobra relevancia en medio de las inconformidades por las candidaturas: contribuir a la unidad y conservar la mayoría, por encima de aspiraciones personales. También descartó cambiar de partido o formar una asociación civil —como ya varios de sus compañeros han hecho— y señaló que se dedicará a la academia, pues ahí, nos recuerdan, también tiene un buen puesto activo, la docencia. La decisión, nos hacen ver, ofrece un contraste con quienes cuestionan las definiciones internas o exploran otras rutas para competir. Mientras unos buscan acomodo en la boleta, Monreal anunció que no buscará repetir en ella. Así las cosas.