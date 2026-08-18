EU condiciona los avances en Gaza a desarme total de Hamas

El enviado especial de Estados Unidos, Jared Kushner, afirmó ayer que podría haber avances en Gaza en los próximos días si Israel y Hamas cumplen sus compromisos, pero advirtió que Washington respaldará nuevas acciones militares israelíes si el grupo no entrega sus armas.

Jared Kushner hizo estas declaraciones después de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, y un día después de mantener un encuentro con representantes políticos de Hamas en Egipto. El funcionario estadounidense señaló que Hamas debe demostrar con acciones concretas su disposición a avanzar hacia la paz.

El Tip: Desde el 20 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1,265 personas en Gaza, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

“Si Hamas realmente entrega voluntariamente las armas que hay en los túneles durante los próximos 60 a 90 días, eso supondría obviamente la eliminación de una enorme amenaza para la seguridad de Israel”, dijo a Fox News.

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El enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, añadió que, si el grupo no cumple, quedará demostrado que no es sincero respecto a la paz y que Israel tendrá mucho más apoyo de EU y de otros países para continuar con sus operaciones militares en Gaza.

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Jared Kushner aseguró que los representantes de Hamas “dijeron todo lo correcto” durante su reunión, aunque reconoció que resulta difícil confiar en una organización responsable de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel. “Vamos a darles la oportunidad de cumplir, pero tendrá que basarse en acciones y medidas concretas”, afirmó.

La reunión con Benjamin Netanyahu duró cerca de cuatro horas, según el estadounidense, quien la calificó como “muy, muy buena”. Ambos abordaron diferencias sobre el derecho de Israel a defenderse y sobre la reconstrucción de Gaza.

Jared Kushner señaló que podría haber avances en unos 30 días, con el retiro de algunas armas, y que durante los siguientes 60 o 90 días podrían comenzar a rellenarse túneles.

Un funcionario israelí afirmó que ambas partes acordaron que el primer paso hacia la desmilitarización será pedir a Hamas que entregue sus armas para su destrucción bajo la supervisión de un general estadounidense. Estados Unidos no confirmó esa información.

El mes pasado, el magnate anunció que Hamas había aceptado deponer las armas por fases, dentro de una hoja de ruta de 15 puntos elaborada por su llamada Junta de Paz. El plan contempla el desarme del grupo y la retirada de fuerzas israelíes del territorio palestino.

Hamas dio su visto bueno a la hoja de ruta, pero sostiene que su aplicación depende de que Israel cumpla detener los ataques y retirar a sus tropas. Netanyahu rechazó el acuerdo y exigió un desarme completo. La posición del primer ministro también está marcada por las elecciones nacionales de octubre. CNN señaló que Netanyahu considera problemáticos los avances por la política interna.

Jared Kushner dejó claro que la reconstrucción no comenzará hasta que Hamas sea desarmado. “No permitiremos que se reconstruya hasta que se produzca la desmilitarización”.