PAN deja en manos de los estados las alianzas electorales rumbo a 2027

El presidente de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, informó que el partido no tiene construida ninguna alianza electoral para 2027 y adelantó que cada entidad definirá si compite con otras fuerzas políticas. La dirigencia también prepara tres rondas, previstas para finales de septiembre, octubre y noviembre, en las que anunciará a quienes encabezarán su estrategia territorial rumbo a los próximos comicios.

De cara al proceso electoral, Acción Nacional suma más de 18 mil registros mediante el programa “Ahora te toca a ti”, abierto desde marzo para incorporar perfiles interesados en participar. La organización clasificó como prioritarias las candidaturas correspondientes a los 17 gobiernos estatales que estarán en disputa y más de 120 municipios.

Con ese calendario, el Consejo Nacional discutirá el Reglamento para el Método de Selección de Candidatos, documento que deberá entrar en vigor antes del 10 de septiembre, fecha que Romero identificó como inicio del periodo electoral. El dirigente señaló que las reglas buscan distribuir las decisiones entre la estructura nacional y los órganos locales.

Al abordar las posibles coaliciones, Romero rechazó que exista hasta ahora un acuerdo general. “No hemos salido a anunciar ninguna alianza, porque al día de hoy no está construida ninguna alianza”, afirmó. La dirigencia encargó a Santiago Taboada, Juan Carlos Martínez, Michel González, Armando Tejeda y Adri Aguilar iniciar consultas con liderazgos y militancias estatales.

Estamos en Sesión del Consejo Nacional del PAN. 🙌🏻🔵



Con unidad, firmeza y visión de futuro, seguimos trabajando para defender a México y a sus familias.@AccionNacional está listo para 2027. Vamos con todo, con la convicción de que México merece un mejor rumbo. 🇲🇽🔵… pic.twitter.com/K4iYoeX2Tj — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) September 6, 2026

Romero reconoció diferencias internas sobre esa política electoral y sostuvo que la definición cambiará según las condiciones de cada territorio. “Lo que en una entidad se decida no va a regir el destino de otra entidad a 800 kilómetros”, expresó. Añadió que algunos sectores del PAN solicitan competir en coalición, mientras otros plantean contender sin socios.

Para las próximas elecciones, el dirigente aseguró que Acción Nacional buscará conservar Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua, además de ampliar su presencia municipal y legislativa en Guanajuato. También mencionó Baja California Sur, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas y Colima entre los estados donde prevé una disputa competitiva.

Tras referirse a Baja California Sur, Romero afirmó que los estudios internos colocan al PAN a una distancia de entre dos y tres puntos frente a sus adversarios. En esa entidad, el partido nombró al diputado federal Pancho Pelayo como uno de sus primeros coordinadores rumbo al próximo proceso.

La estructura para defender el voto constituye otro de los objetivos de la dirigencia. Romero indicó que el partido fijó una meta de 150 mil integrantes y actualmente cuenta con entre 80 mil y 85 mil personas incorporadas a esa red, por lo que pidió a gobernantes, legisladores y cuadros partidistas ampliar el despliegue antes de las elecciones.

🔵 EN VIVO | Desde el Comité Ejecutivo Nacional, damos inicio a la Sesión de Consejo Nacional.



Con unidad, responsabilidad y compromiso, seguimos trabajando todos los días por México y sus familias. 🇲🇽#PatriaFamiliaYLibertad



🔗 https://t.co/Vu9TwfhTvp — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) September 6, 2026

Critica Segundo Informe de Gobierno

Más adelante, el dirigente concentró parte de su discurso en cuestionar el Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Criticó las cifras oficiales sobre homicidios, empleo, abasto de medicamentos y deuda pública, además de acusar al Gobierno federal de intentar imponer una “verdad oficial” mediante restricciones a medios de comunicación. También reiteró señalamientos de su partido sobre presuntos vínculos de gobiernos de Morena con el crimen organizado.

Romero explicó que la sesión extraordinaria del Consejo Nacional se efectuó de manera virtual ante las dificultades para alcanzar cuórum en domingo y por el plazo para aprobar las nuevas reglas. El sábado, añadió, el partido celebró su Encuentro Juvenil Nacional, mientras que posponer la reunión habría impedido sacar adelante el reglamento antes del inicio del periodo electoral.

El gobierno celebra sus propias cifras, pero evade la realidad que viven millones de familias.



Los homicidios, las desapariciones, la falta de medicinas y la corrupción no se pueden ocultar con discursos. Desde @AccionNacional seguiremos trabajando y defendiendo a las familias… pic.twitter.com/lBDRhR9VIQ — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) September 3, 2026

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