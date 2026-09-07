Explota pirotecnia; suman 10 muertos

Las celebraciones en honor a Nuestra Señora de la Luz terminaron con 10 personas muertas y 81 heridas en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, luego de que material pirotécnico resguardado junto a la parroquia explotó la noche del sábado 5 de septiembre.

El balance corresponde al reporte preliminar del Gobierno del Estado de México.

El estallido ocurrió durante la víspera de la fiesta patronal, cuando habitantes de la comunidad se encontraban reunidos en las inmediaciones del templo.

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El Dato: INSTITUTO Mexiquense de la Pirotecnia señala como una causa de desastres cajas y “gruesas” de cohetes acumuladas en habitaciones cerradas o camionetas sin ventilación

La detonación alcanzó una zona del inmueble destinada al almacenamiento de pirotecnia y provocó daños estructurales que obligaron a desplegar equipos de búsqueda, atención médica y control de riesgos.

A lo largo de la noche, ambulancias trasladaron a los lesionados hacia distintas unidades hospitalarias. Protección Civil estatal reportó inicialmente nueve fallecimientos y posteriormente las autoridades mexiquenses elevaron la cifra a 10. Anoche el Gobierno del Edomex señaló que 54 de los heridos que fueron trasladados a hospitales fueron dados de alta.

Para concentrar las labores de emergencia, el gobierno estatal activó un sistema de comando de incidentes con personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, los Servicios de Urgencias del Estado de México y el Instituto de Salud del Estado de México.

50m de distancia entre la zona de lanzamiento y las personas

También participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Cruz Roja Mexicana y cuerpos de auxilio de Temascalcingo, Ixtlahuaca, El Oro, San José del Rincón, Acambay y Atlacomulco, además de personal procedente de Contepec, Michoacán.

Especialistas del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) localizaron producto activo después de la explosión. El organismo dispuso que personal capacitado retirara e inutilizara ese material para disminuir el peligro dentro del área donde continuaban las operaciones de emergencia.

Dos sacerdotes, Fernando Chávez Cruz y Javier Sánchez Montes, figuran entre las personas heridas. La diócesis de Atlacomulco informó que ambos reciben atención médica y su estado de salud permanece fuera de peligro.

La Iglesia local, encabezada por el obispo Adolfo Miguel Castaño Fonseca, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y llamó a la comunidad católica a acompañar a quienes resultaron afectados.

LA EXPLOSIÓN derribó un techo y una barda y sepultó a varias personas. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

“Nos unimos en oración por las personas que han perdido la vida, por sus familias y seres queridos, así como por quienes resultaron heridos y por todos los que hoy viven momentos de dolor y preocupación”, señaló la diócesis.

El accidente de Temascalcingo se suma a una serie de explosiones de pirotecnia registradas en celebraciones religiosas durante los últimos dos meses. El caso más grave ocurrió el 25 de julio en Real del Limón, municipio de Cocula, Guerrero, donde tres mujeres murieron y al menos 12 personas resultaron heridas durante los festejos en honor a Santiago Apóstol. Una chispa alcanzó el material almacenado junto al templo después de la quema de un torito y la detonación causó además daños en la estructura de la iglesia.

Doce días antes, el 13 de julio, otra celebración patronal terminó con 22 lesionados en Acaxiloco, Cuetzalan, Puebla. De acuerdo con el reporte municipal, la vara de un cohete cayó con la mecha encendida sobre un conjunto de fuegos artificiales y provocó una reacción en cadena. Quince de los afectados requirieron traslado al hospital.

Un tercer episodio ocurrió el 17 de julio en San Antonio de Pantaleón, Acámbaro, Guanajuato. Durante una tormenta eléctrica, un rayo alcanzó la pirotecnia que permanecía dentro del templo para una fiesta patronal prevista días después. La explosión destruyó parte de la sacristía y dejó cinco personas lesionadas.

UN AMPLIO operativo de rescate se implementó en la zona del siniestro. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

Casi una semana antes, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) difundió recomendaciones específicas para el uso de pirotecnia durante fiestas patronales. El organismo federal advirtió de manera expresa sobre los sitios destinados al resguardo de estos productos. “No debe almacenarse en viviendas, iglesias ni lugares donde permanezcan personas”, señaló el 27 de agosto. También alertó que una manipulación inadecuada puede provocar incendios, quemaduras, mutilaciones, lesiones auditivas y oculares, además de poner en riesgo la vida.

La dependencia federal estableció, como parte de los protocolos para celebraciones comunitarias, que los organizadores deben notificar previamente a Protección Civil para definir el lugar destinado a la quema y evaluar las condiciones de seguridad.

Esa coordinación contempla la participación de corporaciones policiales y bomberos, además de distancias mínimas entre el público y morteros, castillos, cohetones o bombas.

La autoridad recomienda mantener al menos 50 metros respecto de las zonas de lanzamiento y contar con extintores cerca del punto donde se utilizarán los fuegos pirotécnicos.

Hasta este domingo, las autoridades no habían establecido qué desencadenó la detonación del material almacenado. La Fiscalía mexiquense mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.