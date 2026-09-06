Cae presunto líder regional del CJNG en Colima acusado de extorsión a ganaderos

En Colima, las autoridades federales y estatales detuvieron a Oswaldo Rafael “N”, alias “Baldo” o “El Ancla”, identificado como presunto líder regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por su presunta participación en extorsiones contra ganaderos en el municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, la captura ocurrió tras una “operación conjunta de inteligencia” que, según la corporación, “se realizó de manera controlada” y sin resistencia" de Oswaldo Rafael “N”.

Al respecto, el reporte del Registro Nacional de Detenciones únicamente menciona que la detención ocurrió el pasado 5 de septiembre, y señala que el estatus del individuo es “en traslado”.

Sobre “Baldo”, autoridades estatales detallaron que es considerado objetivo prioritario y presunto generador de violencia en el municipio de Cuauhtémoc.

Además de extorsión al sector ganadero en ese municipio, es señalado de otros delitos de alto impacto y hechos violentos en Colima, como un ataque contra una elemento de la Fiscalía General del Estado, ocurrido el 24 de septiembre de 2025 en la colonia Centro, en el municipio de Cuauhtémoc.

Las autoridades de Colima exhortaron al sector ganadero, particularmente a los habitantes de Cuauhtémoc, a presentar una denuncia en caso de haber sido víctimas de extorsión, amenazas “u otras conductas delictivas” presuntamente vinculadas con el detenido.

En la operación participaron la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades de Colima.

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cehr