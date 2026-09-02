En operativo, abaten al R5 en Michoacán

Luis Enrique Barragán Chávez, líder del Cártel de Los Reyes, fue abatido junto con otra persona durante una operación de fuerzas federales en Tocumbo, Michoacán.

Reconocido como El Güicho, El Wicho o R5, Barragán Chávez era buscado por la justicia de Estados Unidos que ofrecía una recompensa de tres millones de dólares.

Reportes extraoficiales identifican al segundo fallecido como un menor de edad llamado Jesús “N“, Chuchito Nini, señalado meses atrás como parte de su escolta y cercano al jefe criminal.

El dato: El R5 inició como parte de los grupos de autodefensas de Michoacán con su cuñado y su pareja, posteriormente estructuró su organización enfocada al tráfico de drogas.

El Gobierno federal confirmó este martes la muerte de Barragán Chávez, ocurrida la noche del 30 de agosto en la ranchería Rodeo del Pinal. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que elementos del Ejército y la Guardia Nacional (GN) llegaron al punto después de trabajos de inteligencia de la XII Región Militar, con apoyo de la Armada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Civil de Michoacán.

Sobre el segundo abatido, las autoridades lo describieron como un civil armado y no difundieron su nombre ni edad. Sin embargo, publicaciones especializadas y mensajes en redes sociales de personas cercanas al menor lo identifican como Jesús “N“, a quien ubican como lugarteniente y operador cercano de El Wicho. Hasta ahora, ninguna dependencia federal ha confirmado oficialmente que se trate de la misma persona.

Reportes de seguridad atribuyen a Jesús funciones como escolta personal del Cártel de Los Reyes y tareas de reclutamiento de otros adolescentes. Su nombre también había aparecido en publicaciones que lo relacionaban con la disputa territorial, extorsiones contra productores agrícolas y acciones armadas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En redes sociales circulan múltiples fotografías presuntamente de Jesús “N“ en las que aparece con armas de fuego de alto poder, equipo táctico y mensajes de amenazas. Las imágenes circularon masivamente en febrero, cuando el nombre del menor se hizo popular por supuestos enfrentamientos contra el CJNG.

Versiones extraoficiales señalan que Chuchito Nini era hermano de Antonio “N“, conocido como Tercer Elemento, a quien distintos reportes ubican entre los lugartenientes de mayor confianza del Cártel de Los Reyes. A este último se le atribuyen fotografías difundidas en redes en las que aparece acompañado de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Según el reporte oficial, tras localizar al grupo en Rodeo del Pinal, los efectivos recibieron disparos: “Al repeler el ataque, dos agresores perdieron la vida”, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A principios de agosto, el R5 había quedado al frente del Cártel de Los Reyes tras la captura de Alfonso Fernández Magallón, Poncho o La Quiringua, ocurrida el día 1 de ese mes. Autoridades mexicanas lo identificaban como coordinador de extorsiones en Michoacán y le atribuían vínculos con Juan José Farías, El Abuelo, líder del Cártel de Tepalcatepec.

El Departamento de Justicia de EU acusó a Barragán en 2025 de ser el segundo al mando del Cártel de Los Reyes y jefe del brazo armado R5s.

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, celebró la caída del capo en su red X y atribuyó las acciones a la colaboración binacional: “el operativo de las autoridades mexicanas demuestra lo que se puede lograr cuando se mantiene la presión sobre las organizaciones criminales y terroristas. En colaboración con México, nuestros países seguirán trabajando juntos para desmantelar estas redes, enviando un mensaje claro: serán encontrados y rendirán cuentas”.