4T destaca economía, bienestar y soberanía

A DOS AÑOS del inicio de la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores y dirigentes de Morena destacaron que México atraviesa una etapa de fortalecimiento económico, estabilidad y defensa de la soberanía nacional.

Al fijar su postura sobre el Segundo Informe de Gobierno, la dirigente nacional, Ariadna Montiel, aseguró que el país avanza hacia una etapa de mayor bienestar, justicia y ampliación de derechos sociales y bienestar, en línea con las políticas impulsadas por el Gobierno federal.

El presidente de la mesa directiva del Senado, Higinio Martínez, calificó como “de primera” el Informe de la mandataria y aseguró que su administración “va avanzando muy bien en todos los rubros”, además de llamar a senadores y diputados a dar celeridad al trabajo parlamentario. El morenista resaltó el liderazgo de Sheinbaum y afirmó que cuenta con la determinación necesaria para continuar al frente del país.

El Dato: EL líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, garantizó que su grupo parlamentario en San Lázaro seguirá trabajando de cerca con las iniciativas presidenciales.

El coordinador la bancada en la Cámara alta, Ignacio Mier, afirmó que el Gobierno de Sheinbaum llega a su Segundo Informe con resultados en materia económica, política y social, además de respaldo dentro de su partido, y destacó lo que calificó como un escenario de estabilidad en distintos ámbitos: “Es un informe de logros, de estabilidad económica, de estabilidad política, de estabilidad social y de liderazgo”.

Claudia Rivera Vivanco, diputada de Morena, aseguró que México atraviesa una etapa de fortalecimiento económico, estabilidad y defensa de la soberanía nacional, y sostuvo que el lema “Honestidad y Resultados” refleja, desde su perspectiva, los avances alcanzados durante los primeros dos años de la administración federal, particularmente en materia económica, laboral y de bienestar social.

68 por ciento de aprobación tiene la Presidenta

Destacó como uno de los principales resultados el comportamiento de la economía mexicana, al señalar la fortaleza del peso frente al dólar y los incrementos al salario mínimo, factores que, afirmó, han contribuido a una reducción de la pobreza laboral.

También el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados cerró filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum tras la presentación de su Segundo Informe, y aseguró en un posicionamiento que los resultados expuestos muestran avances en materia económica, social y de seguridad, por lo que refrendó su compromiso de acompañar las reformas y políticas necesarias para consolidar el llamado “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación.