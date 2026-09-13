Horacio Duarte garantiza seguridad en la jornada electoral del Estado de México

Horacio Duarte Olivares, encargado de la política interna del Estado de México, informó que desde la Secretaría General de Gobierno, se ha tenido relación política e institucional con todos los partidos políticos para garantizar condiciones excepcionales en la entrante jornada electoral.

“Vamos a diseñar la ruta de las mesas de trabajo con los partidos para el tema de garantizar la seguridad del proceso electoral”, señaló el Secretario Horacio Duarte.

El secretario de Gobierno detalla la coordinación de seguridad con la Guardia Nacional. ı Foto: Gobierno Edomex

Explicó que además, con el protocolo estatal, a cargo de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como el Protocolo Nacional, encabezado por la Guardia Nacional se garantizará la seguridad a las y los candidatos de todas las regiones de la entidad.

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El secretario Horacio Duarte informó que tras el inicio formal del proceso electoral, este lunes, comenzarán las reuniones con el organismo estatal electoral así como la representación del INE en la entidad.

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