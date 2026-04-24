Hay algo que no se negocia, soberanía y principios: Presidenta Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que México tiene claro que la soberanía y los principios no se negocian; por ello, la relación con el gobierno de Estados Unidos se basa en la colaboración y la coordinación en el marco de lo que establecen la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

“Todas y todos deberíamos de ser muy firmes, porque hay algo que no se negocia, se llama: ‘soberanía y principios’. La soberanía no se negocia, se colabora, se coordina, pero en el marco de nuestras leyes, de nuestra Constitución y de la defensa de nuestra soberanía”.

“Y la soberanía, como la entendemos los mexicanos, viene en la Constitución en el Artículo 39, que viene desde los Sentimientos de la Nación de Morelos: ‘la soberanía dimana del pueblo’. Y además, le corresponde a la Presidenta la defensa de la soberanía nacional. Y le corresponde a los gobernadores y a los presidentes municipales y al pueblo de México. Todas y todos debemos de ser muy estrictos en la defensa de nuestra soberanía”, afirmó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que existen cuatro ejes bajo los cuales México se coordina con cualquier gobierno extranjero y particularmente con Estados Unidos: 1. Respeto a la soberanía y la integridad territorial; 2. Responsabilidad compartida y diferenciada; 3. Respeto y confianza mutua; y 4. Cooperación sin subordinación.

“La defensa de la soberanía, la defensa de la patria nos ha marcado desde la Independencia. Entonces, el injerencismo es algo que no debería permitir ningún mexicano o mexicana. Y la defensa de la soberanía es algo que está en nuestra Constitución, pero corre por nuestras venas. Y así debe ser”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que la Estrategia Nacional de Seguridad da resultados ya que, de manera preliminar, los homicidios dolosos en el país presentan una reducción anual del 45 por ciento, al pasar de 91.7 en 2024 a 50.8 en el primer trimestre de 2026. Además de que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha desmantelado 2 mil 330 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

Dichos logros se reflejan en la reducción de la percepción de inseguridad en el país, la cual pasó de 63.8 por ciento en diciembre de 2025 a 61.5 por ciento en marzo de este año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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FGR