Poder Judicial de Argentina ordena salida de Fernando Farías Laguna del Penal de Ezeiza

El Poder Judicial de Argentina determinó que no hay elementos suficientes para procesar a Fernando Farías Laguna, presunto líder de una célula delictiva dedicada al robo y venta ilegal de hidrocarburos, por lo que ordenó su salida del Penal de Ezeiza.

La autoridad judicial resolvió que el pasaporte con el que Fernando Farías Laguna ingresó a Argentina sí fue emitido por autoridades de Guatemala, pero se investiga bajo qué circunstancias fue emitido y si fue alterado en cuanto a la fotografía.

Por lo anterior, se agregó, Argentina no puede procesarlo por ese presunto delito, ya que se habría cometido en Guatemala.

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🚨El Poder Judicial de Argentina declara “falta de mérito para proceder o sobreseer a Fernando Farías Laguna”.



Con esto, se ordena su salida del Penal de Ezeiza.



Resuelve que el pasaporte con el que ingresó a ese país sí fue emitido por autoridades de Guatemala, pero se… pic.twitter.com/xMtTz2tgae — Azucena Uresti (@azucenau) August 20, 2026

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FGR