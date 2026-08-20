Decisión judicial

Poder Judicial de Argentina ordena salida de Fernando Farías Laguna del Penal de Ezeiza

Poder Judicial de Argentina determinó que no hay elementos suficientes para procesar a Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal, por lo que ordenó su salida del Penal de Ezeiza

Imagen de archivo de Fernando Farías Laguna.
Imagen de archivo de Fernando Farías Laguna. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El Poder Judicial de Argentina determinó que no hay elementos suficientes para procesar a Fernando Farías Laguna, presunto líder de una célula delictiva dedicada al robo y venta ilegal de hidrocarburos, por lo que ordenó su salida del Penal de Ezeiza.

La autoridad judicial resolvió que el pasaporte con el que Fernando Farías Laguna ingresó a Argentina sí fue emitido por autoridades de Guatemala, pero se investiga bajo qué circunstancias fue emitido y si fue alterado en cuanto a la fotografía.

Por lo anterior, se agregó, Argentina no puede procesarlo por ese presunto delito, ya que se habría cometido en Guatemala.

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