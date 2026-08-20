Poder Judicial de Argentina ordena salida de Fernando Farías Laguna del Penal de Ezeiza

El Poder Judicial de Argentina determinó que no hay elementos suficientes para procesar a Fernando Farías Laguna, presunto líder de una célula delictiva dedicada al robo y venta ilegal de hidrocarburos, por lo que ordenó su salida del Penal de Ezeiza.
La autoridad judicial resolvió que el pasaporte con el que Fernando Farías Laguna ingresó a Argentina sí fue emitido por autoridades de Guatemala, pero se investiga bajo qué circunstancias fue emitido y si fue alterado en cuanto a la fotografía.
Por lo anterior, se agregó, Argentina no puede procesarlo por ese presunto delito, ya que se habría cometido en Guatemala.
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FGR