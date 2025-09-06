Detienen a vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna; reportan vinculación con huachicol

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino de Rafael Ojeda, extitular de la Secretaría de Marina (Semar), fue detenido por autoridades federales, según se confirmó a través del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Proteccíon Ciudadana (SSPC).

En una consulta por este diario al RND, se aprecia la ficha de detención con el nombre de Farías Laguna, quien, se especifica, fue detenido el 2 de septiembre y se encuentra “en traslado”. No se brindaron más detalles de esta operación.

Ficha del vicealmirante Manuel Roberto Farías en el Registro Nacional de Detenciones. ı Foto: RND (consultado por La Razón)

Sin embargo, ésta se anunció el mismo día en que autoridades federales informaron la detención de varios servidores públicos y empresarios relacionados con el delito de mercado ilegal de hidrocarburos, conocido como huachicol.

A través de un comunicado, la Semar informó que las detenciones ocurrieron después de un operativo en el cual se aseguraron varios litros de hidrocarburo ilegal, en Tamaulipas.

La Marina, cuyo activo más valioso es su gente, mantiene una política de cero tolerancia a las malas prácticas; honramos a quienes SÍ se conducen con honor, deber, lealtad y patriotismo.



EN MARINA LA LEY ES PARA TODOS. pic.twitter.com/OJicbD6GSj — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 6, 2025

En estas operaciones participaron elementos de la Semar, junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Resultado de ella, se logró la “detención de empresarios y servidores públicos” presuntamente relacionados con este delito.

“Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes”, detalla la tarjeta informativa.

Resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 6, 2025

En el mismo sentido se expresó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien, a través de sus redes sociales, informó la detención de “directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión”.

“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal”, escribió García Harfuch en su red social.

Finalmente, la Semar concluyó su comunicado con la aclaración de que “estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración federal en el combate a la corrupción y a la impunidad; la cual se mantendrá vigente de manera permanente en las instituciones, a fin de garantizar resultados satisfactorios en los compromisos adquiridos con México”.

Por otro lado, de acuerdo con reportes de la prensa nacional, Farías Laguna estaría relacionado con supuestos actos de contrabando técnico y evasión de impuestos por medio de maniobras administrativas. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por autoridades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am