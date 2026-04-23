Detienen en Argentina al contralmirante Fernando Farías por huachicol

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se llevó a cabo la detención del contralmirante Fernando Farías acusado por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol.

El funcionario señaló que la detención fue hecha con fines de extradición.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Harfuch informó que la detención se dio en una acción coordinada entre la Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Inteligencia Naval; la Fiscalía General de la República, por conducto de Interpol México y la FEMDO; y la Secretaría de Seguridad, a través del Centro Nacional de Inteligencia.

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Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 23, 2026

El contralmirante Fernando Farías Lagunas, quien era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos. Fue detenido con fines de extradición y se encontraba en posesión de documentación falsa.

Harfuch destacó un agradecimiento a las autoridades argentinas y de UNIPOL por su colaboración para la detención de Fernando Farías.

Así fue como las autoridades detuvieron a Fernando Farías ı Foto: Especial

¿Quién es Fernando Farías Lagunas?

Fernando Farías Lagunas es contralmirante de la Semar y ha sido identificado por la Fiscalía como uno de los presuntos integrantes del caso, por el que se habría operado la red de huachicol fiscal junto con otros funcionarios y operadores de la Agencia Aduanal.

Fernando Farías Lagunas es sobrino del almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Anteriormente, el contralmirante fue citado para declarar en varias ocasiones, pero evitó ir a comparecer, por lo que el marino estaba considerado como prófugo de la justicia mexicana.