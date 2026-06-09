Lupa a aspirantes a partido

Y ojo que en el INE ya hubo quien, nos dicen, se puso a buscarle y encontró elementos suficientes para poner en duda la legalidad en el financiamiento de algunas organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos. De esto se habló ayer, aunque no con demasiados detalles. Se comentó que la información que entregaron por lo menos cuatro agrupaciones no alcanza para demostrar la legalidad de los recursos que han usado, por lo que su sueño de volverse fuerzas políticas con derecho a financiamiento público estaría caminando sobre una cuerda floja. En este lío estarían metidas, se informa, Somos MX, del experredista Guadalupe Acosta Naranjo; Paz, sí, el que le quería robar sus iniciales a la Presidenta, que está asociado a un intento de resurrección del extinto PES y, en consecuencia, ligado al diputado federal Hugo Eric Fores. También aparece el conservador México Tiene Vida, que ya es partido local en Nuevo León, y Que Siga la Democracia, que, dicen los que saben, puede tener estrechos vínculos con los de Morena. Atentos.