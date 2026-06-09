Otro tazo volteado

Como nos reportan, Movimiento Ciudadano no da tregua en su tarea de robar cuadros de otros partidos para ganar perfiles que pueda postular en las elecciones de 2027 —en cualquiera de los cargos que están en juego— el partido naranja se anotó otro perfil convertido que, en esta ocasión, proviene del PRI. Se trata del diputado federal Erubiel Alonso, quien después de tres décadas de militancia con el tricolor anunció que se sumará a las filas emecistas. Según el legislador tabasqueño, esta decisión —nos dicen, muy difícil a juzgar por su voz entrecortada— se debe a una profunda reflexión personal. Lo que nadie puede perder de vista, nos indican, es que Alonso era catalogado como uno de los diputados favoritos del dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno, y también era de los más cercanos al líder de los priistas en San Lázaro, Rubén Moreira. Quienes entienden de decisiones políticas nos explican que esa profunda reflexión personal por la que pasó el diputado tiene que ver con sus aspiraciones para convertirse en el próximo alcalde del municipio de Centro en Tabasco, por lo que se espera que estrene su nuevo color en esa competencia. Ahí el dato.