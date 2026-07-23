Gabinete de Seguridad niega bloqueo de cuentas de Verónica Ruffo

El Gabinete de Seguridad negó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya solicitado el bloqueo de cuentas o la inmovilización de recursos de Verónica Ruffo Sánchez, como afirmó el exalcalde de Tijuana Héctor Osuna Jaime.

Según Osuna Jaime, las cuentas de una empresa educativa vinculada con Ruffo Sánchez permanecen bloqueadas desde el viernes, fecha en que su padre fue detenido. Esa medida habría llevado a la empresaria, quien tiene ciudadanía estadounidense, a solicitar protección consular a Estados Unidos

La información oficial insiste que la petición enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contempla únicamente a las personas físicas y morales señaladas de forma expresa en la investigación. El nombre de Ruffo Sánchez no figura entre quienes forman parte del requerimiento.

Para solicitar una medida de ese tipo, las autoridades deben contar con “indicios suficientes de un riesgo fundado, actual y verificable”, de acuerdo con la tarjeta informativa difundida por el Gabinete.

La FGR puede solicitar la inmovilización de recursos cuando cuenta con indicios de que el dinero o los bienes podrían destinarse a la comisión de delitos, facilitar su continuidad o encubrir operaciones ilícitas. La medida también procede ante el riesgo de que esos activos sean retirados, transferidos o dispuestos de forma inmediata.

Otro criterio contempla la posible relación del patrimonio con circuitos financieros o comerciales asociados con la delincuencia organizada. El Gabinete de Seguridad precisó que estas peticiones sólo pueden alcanzar a las personas físicas o morales señaladas de manera expresa dentro de la investigación.

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