¿Quién es Fernando Farias Laguna y dónde está actualmente?

El caso de huachicol fiscal que investiga la Fiscalía General de la República (FGR) continúa generando repercusiones dentro de diversos ámbitos.
La indagatoria apunta a una presunta red dedicada a documentar millones de litros de diésel como aditivos para evadir impuestos, operación en la que participaron mandos de alto nivel y personal de aduanas en distintos puntos del país.
Por este caso, el vicealmirante Manuel ‘N’ fue detenido hace algunas semanas por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos.
En la misma investigación aparece señalado su hermano, el contralmirante Fernando Farías Lagunas, quien ha sido requerido en repetidas ocasiones para comparecer ante la autoridad.
¿Quién es Fernando Farías Lagunas?
Fernando Farías Lagunas es contralmirante de la Semar y ha sido identificado por la Fiscalía como uno de los presuntos integrantes del caso, por el que se habría operado la red de huachicol fiscal junto con otros funcionarios y operadores de la Agencia Aduanal.
El contralmirante fue citado para declarar el 5 de noviembre en el juzgado federal del Altiplano, en el Estado de México. Sin embargo, esta no es la primera vez que evita comparecer: también pospuso audiencias previas fijadas para el 30 de septiembre y el 20 de octubre.
Estas ausencias se producen mientras varias de personas ya se encuentra vinculada a proceso dentro de la misma investigación, tras detenciones realizadas en aduanas de Tamaulipas.
¿Dónde está actualmente?
Desde finales de septiembre, Fernando Farías Lagunas es considerado prófugo de la justicia mexicana.
Hasta el momento, no existe información oficial sobre su ubicación, ni señales de que tenga intención de presentarse voluntariamente ante las autoridades.
LMCT