¿Para qué sirve la espironolactona en las mujeres? Estos son sus beneficios y posibles efectos secundarios

La espironolactona es un medicamento que, aunque fue desarrollado originalmente para tratar enfermedades cardiovasculares y la retención de líquidos, ha encontrado un importante lugar en la dermatología y la salud femenina gracias a sus propiedades para bloquear la acción de las hormonas masculinas o andrógenos.

En la actualidad, este fármaco es utilizado por especialistas para tratar diversos padecimientos relacionados con desequilibrios hormonales, como la alopecia androgenética (caída del cabello de patrón femenino), el acné hormonal y el síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Sin embargo, su uso siempre debe estar respaldado por una evaluación médica, ya que no todas las mujeres son candidatas a recibir este tratamiento.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe Síndrome de Ovario Poliquístico cambia de nombre a SOMP

Pastillas ı Foto: larazondemexico

¿Para qué sirve la espironolactona en las mujeres?

La espironolactona tiene un efecto antiandrogénico, lo que significa que reduce la acción de hormonas como la testosterona sobre diferentes tejidos del organismo.

Entre sus principales usos en mujeres destacan:

Tratar la caída del cabello causada por alopecia androgenética.

Reducir el acné hormonal persistente.

Disminuir el crecimiento excesivo de vello (hirsutismo).

Ayudar en algunos casos relacionados con el síndrome de ovario poliquístico.

Controlar la retención de líquidos y algunas enfermedades cardiovasculares.

¿Es efectiva contra la caída del cabello?

Diversos estudios indican que sí puede ayudar, especialmente en mujeres cuya pérdida de cabello está relacionada con factores hormonales.

Una revisión científica publicada en 2023 encontró que más de la mitad de las pacientes presentaron mejoría, mientras que los resultados fueron aún más favorables cuando la espironolactona se utilizó junto con otros tratamientos para la alopecia.

Posibles efectos secundarios

Como cualquier medicamento, la espironolactona también puede provocar reacciones adversas. Entre las más frecuentes se encuentran:

Cambios en el ciclo menstrual.

Dolor o sensibilidad en los senos.

Mareos.

Fatiga.

Náuseas.

Aumento de la micción.

Elevación de los niveles de potasio en sangre.

Por ello, durante el tratamiento el médico puede solicitar estudios para vigilar la función renal y los niveles de potasio.

Aunque la espironolactona ha demostrado ser una herramienta útil para tratar problemas hormonales en mujeres, los expertos insisten en que no debe consumirse por cuenta propia.

Antes de iniciar el tratamiento es indispensable acudir con un dermatólogo, ginecólogo o endocrinólogo para identificar la causa del problema y determinar si este medicamento es la opción más adecuada para cada paciente.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL