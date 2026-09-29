ACNUR llama a México a continuar fortaleciendo su sistema de asilo para refugiados

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, llamó a México a continuar fortaleciendo su sistema de asilo y consolidar una política nacional de integración para las personas refugiadas.

Durante una sesión solemne en el Senado de la República, a la que asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Salih recordó que, 75 años después de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el desplazamiento forzado continúa siendo uno de los grandes desafíos internacionales.

“Más de 117 millones de personas han sido obligadas y forzadas a dejar sus lugares en el mundo. Desafortunadamente, los conflictos están multiplicando y muchos se están volviendo más violentos”, señaló.

El funcionario destacó el marco jurídico mexicano y sostuvo que el país ha demostrado que es posible fortalecer el sistema de asilo sin debilitar la protección internacional ni el Estado de derecho.

“Cuando la gente recibe una respuesta justa sin dilación, la experiencia de México muestra que un país puede fortalecer su sistema de asilo sin debilitar la protección que da”, afirmó.

El @senadomexicano recibió al Alto Comisionado @BarhamSalih en sesión solemne, con la presencia de @SEGOB_mx. México reafirma su compromiso con la protección de las personas refugiadas.

Con #MéxicoIntegra, su inclusión avanza hacia una política pública sostenible. https://t.co/UpD0IE50fF — ACNUR México (@AcnurMexico) September 29, 2026

Salih subrayó que la protección no termina cuando una persona obtiene el reconocimiento como refugiada, pues el siguiente paso es permitirle trabajar, estudiar, sostener a su familia y reconstruir su vida.

En este contexto, destacó la estrategia México Integra, impulsada por el gobierno mexicano y ACNUR para promover la integración con la participación de autoridades, empresas, universidades y organizaciones sociales.

“La integración funciona mejor cuando el gobierno, las autoridades locales, las empresas, el sector universitario y la sociedad civil trabajan de manera conjunta”, sostuvo.

También afirmó que la protección y la generación de oportunidades deben avanzar juntas: “La protección de los refugiados y la creación de oportunidades no compiten entre sí como objetivos, sino que se refuerzan mutuamente”.

El alto comisionado llamó además a impulsar soluciones duraderas, como el retorno voluntario cuando sea seguro, permisos de trabajo, vías de admisión en terceros países e integración local.

Durante la sesión, el Senado recordó la tradición mexicana de recibir a personas perseguidas por conflictos y regímenes autoritarios, desde los refugiados españoles hasta quienes huyeron de las dictaduras y conflictos armados de América Latina.

También se destacó la creación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en 1980 y su colaboración con ACNUR.

De acuerdo con las cifras mencionadas durante la sesión, más de 70 mil personas solicitaron asilo en México durante 2025, mientras más de mil niñas, niños y adolescentes recibieron apoyo para continuar sus estudios y alrededor de 300 empresas participaron en acciones de empleo para personas refugiadas.

Nos reunimos en la @SEGOB_mx con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, @BarhamSalih, y su equipo de trabajo; intercambiamos puntos de vista sobre la protección a las personas extranjeras que han solicitado refugio en nuestro país. 🇲🇽 @Claudiashein… pic.twitter.com/8aJOCsTsRr — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 28, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT