Huracán Polo toca tierra por segunda vez, ahora en Guaymas, Sonora

El huracán Polo tocó tierra de nueva cuenta en territorio mexicano como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, registrando su impacto principal en las inmediaciones de Guaymas, Sonora. De acuerdo con los reportes meteorológicos oficiales emitidos a las 11:00 horas, el centro del ciclón se ubicó en tierra firme a 30 kilómetros al este de dicho puerto y a 235 kilómetros al norte-noreste de Loreto.

El fenómeno meteorológico avanza con un movimiento hacia el noreste a una velocidad de 28 km/h, trayectoria en la que se anticipa un incremento gradual en su velocidad de desplazamiento. Durante la tarde de este martes, el centro del huracán continuará internándose sobre la región sur del estado de Sonora, zona donde se prevé un proceso de rápido debilitamiento a medida que pierda fuerza en tierra firme.

A pesar de su degradación progresiva, el sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 120 km/h y ráfagas más intensas, con efectos directos que se extienden en el noroeste del país. Estaciones de monitoreo en Guaymas informaron sobre rachas que alcanzaron los 90 km/h, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical abarcan un radio de hasta 150 kilómetros desde el centro del fenómeno.

Hurricane #Polo Advisory 36A (11 AM MST, Tue Sep 29): Polo Makes Landfall a Little East of Guaymas Mexico. High Winds and Heavy Rains Expected in Portions of Northwestern Mexico. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 29, 2026

Avisos de alerta, lluvias e impacto en costas de Sonora

Ante el avance del huracán Polo, el Gobierno de México ajustó los protocolos de seguridad meteorológica y suspendió las alertas que se mantenían vigentes para la costa este de Baja California Sur. No obstante, las medidas de prevención continúan activas en la zona continental:

Zonas de aviso y vigilancia: Se mantiene vigente un Aviso de Huracán desde Bahía Kino hasta Huatabampito, así como un Aviso de Tormenta Tropical y Vigilancia de Huracán al sur de Huatabampito hasta Topolobampo, Sinaloa.

Pronóstico de precipitaciones: Se proyectan acumulaciones de lluvia de 100 a 150 milímetros (4 a 6 pulgadas) en el sur y centro de Sonora, con máximos aislados de hasta 200 milímetros (8 pulgadas), además de precipitaciones adicionales en Baja California Sur.

Riesgos y marejadas: Las autoridades alertaron sobre el riesgo inminente de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en zonas de relieve empinado, sumado a marejadas ciclónicas y oleaje de gran altura que generarán inundaciones en la franja costera.

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LMCT