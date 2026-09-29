FGR incinera otros 565 kilos de droga y supera las siete toneladas destruidas en septiembre

Más de siete toneladas de narcóticos han sido destruidas por la Fiscalía General de la República (FGR) durante septiembre en distintas entidades del país, entre ellas cocaína, metanfetamina y marihuana aseguradas en investigaciones por delitos federales.

A ese volumen se sumaron 565 kilos 242 gramos incinerados la mañana del martes en una operación relacionada con expedientes abiertos en la Ciudad de México. La droga quedó reducida a cenizas en el Campo Militar 37-A, en San Juan Teotihuacán, Estado de México.

El procedimiento quedó a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), por conducto de su representación federal en la capital. La dependencia también eliminó pastillas de diversos psicotrópicos, aunque no precisó la cantidad ni el tipo de esos medicamentos.

Incinera #FGR más de media tonelada de narcóticos, entre cocaína, metanfetamina y marihuana; la #FECOR, por conducto de su Fiscalía Federal en la Ciudad de México, llevó a cabo el evento de incineración en las instalaciones del Campo Militar 37-A, en San Juan Teotihuacán, Estado… pic.twitter.com/sP2kGXTVLX — FGR México (@FGRMexico) September 29, 2026

Durante el acto, personal del Ministerio Público de la Federación (MPF), del Órgano Interno de Control (OIC) y peritos en fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) verificaron las sustancias. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) participaron en la diligencia.

Otro de los mayores decomisos destruidos durante septiembre correspondió a Oaxaca. El 10 de este mes, la institución eliminó mil 747 kilos 616 gramos de clorhidrato de cocaína en Santa Cruz Huatulco, material vinculado con carpetas de investigación por delitos federales.

Más de mil 892 kilos de narcóticos también terminaron incinerados en Guerrero durante una jornada efectuada el mismo 10 de septiembre. La Fiscalía informó que esa acción incluyó tres unidades adicionales de droga, 38 objetos relacionados con investigaciones y tres vehículos.

Chiapas registró otra destrucción de gran volumen el 28 de septiembre, con 794 kilos 404 gramos de sustancias. De ese total, más de 738 kilos correspondieron a marihuana y alrededor de 54.5 kilos a material que contenía clorhidrato de cocaína. La autoridad también reportó metanfetamina, hachís y tetrahidrocannabinol, además de 214 objetos relacionados con delitos.

Previamente, la FGR había informado de la eliminación de 661 kilos 490 gramos de narcóticos en Michoacán, además de cuatro mil 998 pastillas y 201 litros de diversas sustancias. En Chihuahua destruyó otros 371 kilos 942 gramos, mientras que en el Estado de México reportó 491 kilos 704 gramos durante una diligencia del 1 de septiembre.

En Sinaloa, la institución eliminó el 7 de septiembre más de 900 kilos de narcóticos y cientos de litros de sustancias que contenían metanfetamina y diacetilmorfina. Entre las drogas sólidas figuraron clorhidrato de metanfetamina, cocaína y marihuana, además de plantas de cannabis.

La FGR señaló que los 565 kilos destruidos en la operación vinculada con la Ciudad de México procedían de distintas acciones efectuadas junto con el Gabinete de Seguridad Federal y autoridades capitalinas. El comunicado no detalló las carpetas de investigación, fechas de los aseguramientos ni número de personas relacionadas con esos expedientes.

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MSL