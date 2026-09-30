Netanyahu se reúne con pasajero que sometió al atacante del vuelo de FlyDubai; aún traía sangre en la playera| VIDEO

El primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu se reunió con el pasajero Yaniv Hayoun, quien estaba en el vuelo de FlyDubai que iba a Tel Aviv y que sufrió un atentado terrorista.
El pasajero Yaniv Hayoun ayudó a someter al atacante, es decir al copiloto que quería estrellar la aeronave, y aún con la playera manchada de sangre, visitó Netanyahu, quien lo reconoció por su heroico acto en esta emergencia en el aire.
Así fue la reunión de Netanyahu con pasajero que sometió al atacante
El hombre llegó a la reunión y se disculpó con Netanyahu por no llegar presentable, dijo que perdió su maleta y no pudo cambiarse de ropa, pero que aún así era un honor estar en la reunión.
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Por su parte, el primer ministro de Israel abrazó al pasajero y le dijo que el honor era de él y llamó héroe al pasajero.
Netanyahu le preguntó que cómo fue que logró someter al copiloto a lo que el pasajero dijo que “somos una nación de leones”.
El mandatario señaló que él veía en el pasajero un verdadero león y se sorprendió porque vio que la playera de Yaniv Hayoun estaba llena de sangre, el ministro le preguntó que si la sangre pertenecía al copiloto que quería estrellar el avión, a lo que el pasajero respondió que sí. Afirmó que hicieron todo lo posible por evitar la tragedia.
“Escucha, eres increíble”, le dijo Netanyahu al hombre, posteriormente, el pasajero le presentó a su familia al primer Ministro.
Posteriormente el ministro y el pasajero se sentaron a platicar detenidamente sobre lo sucedido, el hombre le contó al político los detalles de su intervención en el vuelo y hasta se quitó el zapato para mostrarle que tenía el pie cubierto de sangre.
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