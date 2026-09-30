Así pidieron ayuda los pasajero del vuelo FZ1073 de Flydubai | VIDEO

Este miércoles un vuelo que partió desde Dubai con destino a Tel Aviv realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, pues dentro de la cabina un piloto apuñaló al capitán.
El Boeing 737 envió una señal de emergencia cuando se encontraba en el espacio aéreo jordano, y posteriormente envió una llamada de auxilio que recibió el aeropuerto Tabuk (TUU) alrededor de las 08:44 horas.
El capitán y el copiloto de la aeronave resultaron heridos, por lo que ambos fueron trasladados a un hosputal, mientras que ninguno de los pasajeros resultaron lesionados, de acuerdo con los reportes oficiales.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir agradeció la labor de los pasajeros; sin embargo, precisó que “la doctrina de seguridad de Israel debe elevar su nivel”.
“La ingenua idea de que nuestros enemigos valoran la vida y que deberíamos tenerles misericordia recibió un nuevo recordatorio esta mañana en la figura de un terrorista que planeaba estrellar un avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo” señaló Ben-Gvir.
Videos del vuelo FZ1073
En redes sociales circulan varios videos del los minutos bajo tensión que se vivieron dentro del avión del vuelo FZ1073, incluyendo imágenes de los pasajeros gritando y un mensaje pidiendo ayuda.
Un pasajeron, con sangre en la cara, grabó un video mientras se dirigía a la cabina del avión, y aseguró que estaban a punto de aterrizar luego de lograr “controlar a los terroristas”.
“Necesitamos ayuda. Estamos aterrizando en Tabuk, probablemente en la zona de Arabia Saudita, en un área desconocida. Todos en el avión están sanos y salvos excepto el piloto, necesitamos ayuda” dijo el pasajero del vuel con destino a Tel Avivi.
En otro video, uno de los pasajeros informó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo que sucedió dentro del avión, y precisó que el piloto que fue apuñalado se encontraba cerca de la puerta, lo que les impidió abrir la cabina rápidamente.
Precisó que al entrar a la cabina se percató que ninguno de los pilotos se encontraba sentado, y que se encargaron de tomar por el cuello al que presuntamente atacó al capitán para sacarlo del lugar.
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