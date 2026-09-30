¿Cuál era el itinerario del vuelo FZ1073 de Flydubai a Tel Aviv?

Un avión comercial de Flydubai tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de una situación registrada durante el vuelo. El incidente ocurrió este miércoles, cuando el Boeing 737 correspondiente al vuelo FZ1073 se encontraba en ruta.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente involucró a los integrantes de la tripulación de mando. Versiones iniciales señalaron que el copiloto habría apuñalado al capitán e intentado provocar que la aeronave se estrellara, lo que habría obligado a modificar el recorrido previsto y buscar un aeropuerto para realizar un aterrizaje de emergencia.

El avión terminó aterrizando en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, mientras las autoridades investigaban lo ocurrido. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el incidente como un ataque terrorista, aunque los primeros reportes también señalaron que la situación estaba bajo investigación.

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Un avión de Flydubai sobre la pista del Aeropuerto Internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, el 30 de septiembre de 2026 ı Foto: AP

¿Cuál era el itinerario del vuelo FZ1073 de Flydubai?

El vuelo FZ1073 tenía como punto de partida el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), en Emiratos Árabes Unidos, y como destino el Aeropuerto Internacional Ben Gurion (TLV), en Tel Aviv, Israel.

La aeronave, un Boeing 737 de Flydubai, despegó poco después de las 03:00 UTC del miércoles.

Sin embargo, aproximadamente dos horas y media después del despegue, el avión comenzó a modificar de manera significativa su trayectoria. Según los datos de seguimiento citados por diversos medios locales, descendió desde unos 10 mil metros hasta 5 mil 100 metros en aproximadamente un minuto.

Después del descenso, el FZ1073 realizó un movimiento circular cerca de la frontera jordana y continuó modificando su dirección. La aeronave terminó encaminándose hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde aterrizó aproximadamente una hora después.

FlyDubai confirmó que el vuelo FZ 1073 con destino al aeropuerto Ben Gurion experimentó un incidente y aterrizó de forma segura en Tabuk el miércoles.

“Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes”, indicó la aerolínea.

El capitán y el primer oficial resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, mientras los pasajeros recibieron atención de las autoridades locales.

El incidente continúa bajo investigación para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la aeronave.

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Ahora que comienza a conocerse cómo habrían ocurrido los hechos, esta es la información disponible hasta este momento. La investigación continúa y se esperan… pic.twitter.com/VHxI5PooOQ — Doron (@plexaleOK) September 30, 2026

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