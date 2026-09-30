Copiloto apuñala a capitán e intenta estrellar avión que iba a Israel; Netanyahu califica el hecho como terrorismo | VIDEO

Un avión comercial que viajaba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a Israel se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, ya que los primeros informes señalan que el copiloto apuñaló al capitán e intentó estrellar la aeronave.

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el incidente se trató de un hecho terrorista.

✈️ Copiloto apuñala al capitán e intenta estrellar avión de FlyDubai en Arabia Saudita



⚠️ El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, calificaron de atentado yihadista el ataque perpetrado este miércoles en plena cabina de un vuelo con… pic.twitter.com/e1aargDrxe — EVTV (@EVTVMiami) September 30, 2026

Medios israelíes, que citaron a funcionarios de seguridad, reportaron que el incidente estuvo causado por una disputa entre los dos pilotos y que todos los pasajeros a bordo estaban a salvo.

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El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este miércoles que Arabia Saudita había detenido al piloto de un vuelo de FlyDubai que apuñaló a otro piloto y aparentemente intentó estrellar un avión lleno de israelíes.

“El piloto que apuñaló a su compañero ha sido arrestado y actualmente está siendo interrogado por las autoridades sauditas”, dijo Netanyahu en un mensaje de video, al tiempo que ordenó preparativos ante posibles amenazas adicionales.

El avión aterrizó en Tabuk, una base civil y militar en el reino saudí.

El avión de FlyDubai transmitió una alerta de emergencia, según información de seguimiento de vuelos disponible públicamente.

Aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubái, descendió abruptamente desde 33 mil pies a 17 mil en un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y finalmente aterrizar en Tabuk aproximadamente una hora después, según FlightRadar24.

De acuerdo con un funcionario regional informado sobre el incidente, se produjo una pelea en la cabina que aparentemente involucró a los pilotos. La causa de la pelea aún no estaba clara, agregó.

“El personal fue interrogado como parte de la investigación”, añadió el funcionario regional que no aclaró si se produjeron detenciones.

La oficina de Netanyahu dijo que la situación estaba bajo control y que se estaba trabajando para llevar a los pasajeros a casa.

Pasajeros del avión dijeron por teléfono a la televisora israelí Ch 12 que escucharon gritos de viajeros hacia la parte delantera del avión, quienes oyeron el altercado entre los pilotos, y que el avión se inclinó bruscamente antes de aterrizar en Arabia Saudí.

También contaron que todos los pasajeros permanecían a bordo del avión y que había una fuerte presencia de fuerzas de seguridad saudíes rodeándolos.

Más tarde, FlyDubai confirmó que el vuelo FZ 1073 con destino al Aeropuerto Ben Gurion experimentó un incidente y aterrizó de forma segura en Tabuk el miércoles.

“Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes”, indicó la aerolínea.

“Se emitirán más actualizaciones a medida que se disponga de detalles adicionales confirmados”.

Los datos de seguimiento de vuelos indicaron que el avión era un Boeing 737 Max 8.

FlyDubai es la aerolínea de bajo costo de Emirates Airlines.

Emiratos se ha convertido en un destino vacacional popular para los turistas israelíes desde la normalización de la relación entre las dos naciones en 2020.

La flota de la aerolínea de bajo costo depende por completo de variantes del 737, un aparato bimotor de un solo pasillo que es muy utilizado por aerolíneas en todo el mundo. Tiene casi 100 de estos aviones, incluidos 69 de la variante Max 8.

El Aeropuerto Internacional de Dubái, desde donde despegó el avión, es con diferencia el aeropuerto más concurrido de Oriente Medio y el más importante del mundo en términos de viajes internacionales. El año pasado gestionó la cifra récord de 95.2 millones de pasajeros.

Los israelíes fueron objeto de una serie de secuestros y ataques a aviones por parte de insurgentes palestinos en las décadas de 1960 y 1970.

Israel no ha sufrido un secuestro aéreo en décadas, pero cuenta con algunas de las medidas de seguridad aeroportuaria más estrictas del mundo, incluyendo procedimientos de facturación a menudo invasivos para los vuelos con destino al país.

Los vuelos comerciales operan entre Israel y Emiratos desde 2020.

El Gobierno israelí cree que el incidente ocurrido en un vuelo procedente de Emiratos Árabes Unidos con destino a Israel —que se desvió a Arabia Saudita tras transmitir señales de emergencia el miércoles— podría haber sido un intento de “ataque terrorista”, según dos funcionarios israelíes.

Los funcionarios indicaron que se cree que el copiloto apuñaló al capitán antes de que la tripulación entrara en la cabina de mando y tomara el control del aparato.

Un funcionario dijo antes a Reuters que el avión transmitió las señales de emergencia después de que los pilotos se enzarzaran en un altercado físico entre ellos.

Aproximadamente, a la hora en que el avión aterrizó en Arabia Saudita, Doron Spielman, portavoz de la oficina del Primer Ministro israelí, declaró a Reuters que no creía que el incidente hubiera sido un secuestro, y lo describió como un “incidente diferente”.

No respondió de inmediato a una nueva solicitud de comentarios sobre si Israel lo estaba tratando como un incidente terrorista.

Los dos funcionarios, que pidieron mantenerse en elanonimato, afirmaron que la valoración actual de Israel es que el incidente fue un intento de “ataque terrorista” que no guarda relación con ningún tipo de problema de salud mental de ninguno de los pilotos.

En un video, supuestamente grabado por un pasajero israelí a bordo del vuelo de flydubai y difundido ampliamente por los medios israelíes, un pasajero afirmó que uno de los pilotos resultó herido de gravedad y el otro levemente después de que uno de ellos fuera apuñalado.

El aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, donde el avión acabó aterrizando sin incidentes, informó de que ambos pilotos fueron hospitalizados tras sufrir heridas.