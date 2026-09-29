¿Quién es Euclides Torres, el empresario colombiano sancionado por EU?

Euclides Torres y Martha Peralta fueron sorprendidos por las autoridades estadounidenses, pues la visa de ambos colombianos fue revocada por el Departamento de Estado.

Esta revocación se debe a que recientemente han tomado distintas medidas migratorias para personas que provienen de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia que han sido señalados como “corruptos”.

Un comunicado emitido el 28 de septiembre señala que el Departamento de Estado de Estados Unidos tomó medidas contra “los funcionarios extranjeros corruptos”, quienes no pueden ingresar a dicho país de manera libre.

“Hoy, el Departamento de Estado está tomando medidas para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico” se lee en el comunicado.

Por tanto, en virtud de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se emitió una restricción para la concesión de visas a los ciudadanos extranjeros, y familiares directos, “que socaven un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o de narcotráfico en nuestra región”.

.@statedeptspox: El Escudo de las Américas no son solo palabras, es una coalición que actúa. Hoy, el @StateDept está emprendiendo medidas para imponer restricciones de visado a actores corruptos que socavan los gobiernos elegidos democráticamente en Bolivia, Colombia, Ecuador y… — USA en Español (@USAenEspanol) September 28, 2026

Revocan visa a Euclides Antonio y Martha Isabel

En Colombia se revocó la visa vigente de:

Euclides Antonio Torres Romero: Empresario privado dueño de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señales de tráfico e iluminación pública

Martha Isabel Peralta Epieyú: Senadora afiliada a Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)

Euclides Antonio Torres Romero es un empresario que es señalado por presuntamente pertenecer al clan Torres que fue atacado por el actual presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella.

Presuntamente el empresario colombiano participó en la financiación de las actividades políticas relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Euclides Torres, empresario colombiano ı Foto: Especial

El originario del Atlántico cuenta con actividad económica relacionada con los sectores de alumbrado público, energía, señalización vial y el sistema de tránsito, lo que también lo ha llevado a estar bajo investigaciones periodísticas en Colombia.

Al respecto, el expresidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que la decisión de las autoridades estadounidenses son una “persecución sistemática” contra un grupo político, por lo que llevará este hecho a la Corte Penal Internacional (CPI).

Parte de mi réplica. No sé venga a limpiar sus uñas con mi honradez.



Usted señor es el corrupto por endeudar a los pobres para pagarle a los más ricos



Es usted, señor Abelardo el socio de los narcotraficantes y no quienes más los combatimos por genocidas pic.twitter.com/thAcnnoZ4F — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 29, 2026

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