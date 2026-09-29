Corte Suprema de EU permite a Trump retomar deportaciones de migrantes fuera de sus países de origen

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este martes 29 de septiembre al gobierno de Donald Trump reanudar temporalmente las deportaciones de migrantes hacia terceros países, es decir, naciones distintas a aquellas de las que son ciudadanos, mientras el máximo tribunal analiza la legalidad de esta política.

La decisión responde a una solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia para suspender una resolución del juez federal Brian Murphy, quien había determinado que el procedimiento utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violaba disposiciones de la legislación migratoria y las garantías de debido proceso.

La Corte Suprema acordó además revisar el fondo del caso. Los argumentos serán escuchados en diciembre y posteriormente los magistrados deberán emitir una resolución definitiva sobre la política de deportaciones a terceros países.

Por ahora, el fallo de este martes permite que los traslados continúen mientras avanza el proceso judicial.

ÚLTIMA HORA: La Corte Suprema de EE.UU. acaba de fallar a favor del presidente Trump para REANUDAR deportaciones rápidas de inmigrantes ilegales a terceros países por ahora, 6-3 pic.twitter.com/BgLCbh390w — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) September 29, 2026

¿Qué son las deportaciones a terceros países?

La política permite que Estados Unidos envíe a una persona con una orden definitiva de deportación a un país que no necesariamente corresponde con su nacionalidad o lugar de origen.

El gobierno estadounidense sostiene que esta herramienta permite concretar expulsiones cuando una persona no puede ser devuelta a su país de origen o cuando existen dificultades para que ese gobierno la reciba. Sin embargo, el procedimiento ha generado una disputa judicial por las garantías que deben recibir los migrantes antes de ser enviados a un tercer país.

Según datos citados por Reuters, más de 25 mil migrantes han sido enviados a 29 países bajo esta política. México ha recibido a la mayor cantidad, mientras que también se han utilizado destinos como Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia, República Centroafricana y Sudán del Sur.

¿Qué decidió la Corte Suprema de EU?

Con su resolución de este martes, la Suprema Corte suspendió temporalmente las restricciones impuestas por tribunales inferiores y permitió que el gobierno de Trump continúe con las deportaciones a terceros países mientras se desarrolla el proceso judicial.

El antecedente inmediato fue una resolución de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que el 18 de septiembre había rechazado la política de deportaciones rápidas a terceros países sin que los migrantes tuvieran oportunidad de plantear preocupaciones sobre su seguridad.

La administración Trump recurrió entonces a la Suprema Corte para solicitar que se permitiera nuevamente los traslados mientras avanzaba la disputa legal.

Por ahora, la resolución de este 29 de septiembre únicamente permite que las deportaciones continúen de manera temporal. La Suprema Corte escuchará los argumentos en diciembre y posteriormente deberá determinar el alcance y la legalidad de la política.

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MSL