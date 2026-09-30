¿Quién es Smit Machchhar, el piloto del atentado en el vuelo FZ1073 de Flydubai?

El vuelo FZ1073 de Flydubai tuvo un cambio abrupto su trayectoria, pues pese a que salió desde Dubai con dirección a Tel Aviv, realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita por un altercado dentro de la cabina.

Dentro de la cabina del vuelo FZ1073 de Flydubai se registró un ataque entre los pilotos, pues uno de estos fue apuñalado por el otro, lo que provocó un caos dentro del avión y un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk (TUU).

Se presume que el incidente dentro de la cabina podría ser un intento de suicidio o un choque deliberado, adicionalmente se evalua un posible ataque terrorista; sin embargo, la investigación sigue en curso, por lo que ninguna de las versiones ha sido confirmada oficialmente hasta el momento.

Asi se metio la gente a fajar al piloto que quiso estrellar el avion de flydubai



Casi lo logra, apuñalo al otro piloto y bajo de 34,000 a 14 mil pies en segundos



De pedo la contaron, pero el que graba sabía que no le iba a pasar nada pic.twitter.com/Qvxw4IvCsR — ElBuni (@therealbuni) September 30, 2026

¿Quién es el piloto del vuelo FZ1073?

El piloto que fue apuñalado en el vuelo FZ1073 de Flydubai es el capitán indio Smit Machchhar, un piloto que cuenta con más de 13 años de experiencia y más de 9 mil horas de vuelo acumuladas.

Previo a incorporarse a Flydubai, Machchhar trabajó en SpiceJet del 2011 al 2022, en donde fue Senior Commander y Line Training Captain; adicionalmente, cuenta con experiencia en Crew Resource Management (CRM).

Machchhar, quien actualmente se encuentra hospitalizado, evitó que el copiloto omaní tomara el control de la aeronave, por lo que se activaron señales de emergencia por una posible interferencia ilegal.

WATCH: Flydubai flight lands safely at Israel's Ben Gurion airport carrying the passengers from the hijacked flight. pic.twitter.com/FKB1syHcHK — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 30, 2026

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Smit Machchhar cuenta con experiencia como piloto de modelos B737-800, B737 MAX 8/9, y un total de 9 mil 750 horas de vuelo acumuladas dentro de su amplia trayectoria.

“Competente en la mentoría y evaluación de pilotos, con un firme enfoque en la seguridad, el cumplimiento normativo y la excelencia operativa. Actualmente ejerce como capitán de contratación directa en Flydubai, con el objetivo de aportar valor adicional al equipo de instrucción” se lee en la descripción de su perfil.

En cuanto a su formación académica, cuenta con un grado en Administración de Empresas por el Welingkar Institute of Management, y dentro de sus competencias clave se encuentran:

Instrucción de línea y mentoría de pilotos

Gestión de recursos de la tripulación (CRM)

Estándares de vuelo y cumplimiento normativo

Liderazgo en entornos de alta carga de trabajo

Operaciones con B737 NG y MAX

Capitán indio, Smit Machchhar ı Foto: Especial

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