Irán ha sido ‘víctima de terrorismo’ de Israel y EU, acusa presidente Pezeshkian

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, denunció que asesinato de líder supremo Alí Jamenei es parte del "terrorismo" ejercido contra su país.

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, acusó que su país ha sido víctima de “terrorismo” por parte de Estados Unidos e Israel, si bien reiteró su disposición a finalizar el conflicto en Medio Oriente mediante el “diálogo y la diplomacia” y “sin aceptar el lenguaje de la fuerza”.

Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos, Pezeshkian respondió a las acusaciones de Estados Unidos e Israel, rivales en guerra de Irán desde finales de febrero de este año, de que el país persa ha incurrido en actos terroristas en Oriente Medio.

Masoud Pezeshkian habla ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. ı Foto: Reuters

“Ayer, el presidente de Estados Unidos [Donald Trump] nos describió como terroristas. Nosotros hemos sido víctimas del terrorismo. Vengo de un Irán en donde nuestro estimado líder supremo fue asesinado sin algún marco legal o razón”, respondió Pezeshkian.

“Vengo de un Irán en donde bombardearon una escuela. Niños perecieron bajo bombas con armas utilizadas por Estados Unidos e Israel. Eran inocentes y no habían cometido ningún crimen”, abundó el presidente del país persa.

En el mismo sentido, Pezeshkian acusó a Israel de “atacar cualquier barrio, cualquier ciudad en cualquier provincia” y cometer “asesinatos como un verdadero terrorista”.

Iranian President Masoud Pezeshkian:



Yesterday, Trump described us as terrorists. We have been the victims of terrorism.



I come from an Iran in which our esteemed Supreme Leader was assassinated without any legal framework or reason.



I come from an Iran where, in truth, they… pic.twitter.com/No9aLV4u7f — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

“Están cometiendo un genocidio utilizando las tecnologías de las que disponen y luego etiquetan a otros como terroristas. ¿Somos nosotros la fuente de inestabilidad? Solo buscamos vivir de manera independiente”, lamentó el presidente iraní.

Irán no ha atacado a ningún país y no busca usar el poder para la hegemonía, asegura

En el mismo sentido, Masoud Pezeshkian aseguró que, contrario a las acusaciones de Estados Unidos e Israel, Irán no busca utilizar poder militar para la hegemonía y no busca su seguridad en la inseguridad de los demás.

Aseguró que muestra de ello es que Irán, durante los últimos dos siglos, no ha atacado a ningún país ni ningún territorio, sino que únicamente se ha “defendido con firmeza”.

Pezeshkian denuncia que Irán ha sido víctima de ataques a civiles por parte de Estados Unidos e Israel. ı Foto: Reuters

“Irán nunca, jamás, ha sido el agresor, nunca ha iniciado una guerra y siempre ha demostrado su compromiso con la mesa de negociaciones. Nos impusieron la guerra, pero hemos demostrado que no tememos librar una guerra de naturaleza defensiva”, aseguró el presidente.

Asimismo, acusó una injusticia en la intención de Estados Unidos en terminar con el programa nuclear iraní cuando Israel, aliado de Washington, cuenta con arsenal nuclear y no es sometido a inspecciones regulares.

“Israel tiene las bombas, tiene armas de destrucción masiva, no es miembro del Tratado de No Proliferación, durante su vergonzosa existencia no ha permitido una sola inspección”, acusó.

Iranian President Masoud Pezeshkian:



They are committing genocide by using the so-called technologies that they have at their disposal. Then, they label others as terrorists.



Are we the sources of instability? We only seek to live independently. pic.twitter.com/4MoT8bJXgw — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Reitera disposición al diálogo

Finalmente, Masoud Pezeshkian reiteró que está dispuesto a terminar el conflicto con Estados Unidos e Israel, mediante el diálogo y “sin aceptar el lenguaje de la fuerza” .

“Trump debe saber que la resistencia del pueblo iraní solo aumentará ante las sanciones, la presión incrementada, el acoso intensificado. Nunca inclinaremos la cabeza ni nos arrodillaremos”, concluyó el presidente iraní.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am