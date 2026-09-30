¿Cuántos pasajeros iban en el vuelo FZ1073 de Dubai a Tel Aviv?

Un vuelo que salió desde Dubai con dirección a Tel Aviv aterrizó de emergencia este miércoles en Arabia Saudita luego de que se registrara un incidente dentro del avión de la aerolínea Flydubai.

El vuelo FZ1073 de la aerolínea Flydubai realizó un aterrizaje de emergencia este 30 de septiembre luego de que uno de los pilotos fuera apuñalado por quien lo acompañaba en cabina, de acuerdo con la información preeliminar.

Pese a que el destino era el aeropuerto Ben Gurion, el vuelo FZ1073 comenzó a descender de manera abrupta luego de que se registrara el incidente dentro de la cabina.

La abrupta pérdida de altura durante el vuelo y la pelea dentro de la cabina desataron la angustia de los pasajeros, quienes consternados comenzaron a gritar durante el incidente que se registró en el Boeing 737 durante las primeras horas de este miércoles.

Los pasajeros lograron detener el altercado que se registró dentro de la cabina entre los pilotos del vuelo con destino a Tel Aviv, en el que viajaban 174 personas, entre las que se encontraban 27 niños.

Asi se metio la gente a fajar al piloto que quiso estrellar el avion de flydubai



Casi lo logra, apuñalo al otro piloto y bajo de 34,000 a 14 mil pies en segundos



De pedo la contaron, pero el que graba sabía que no le iba a pasar nada pic.twitter.com/Qvxw4IvCsR — ElBuni (@therealbuni) September 30, 2026

Flydubai confirma ataque dentro de cabina

Flydubai compartió información sobre el vuelo FZ1073, y precisaron que este sufrió un incidente durante su trayecto, por lo que tuvo que arretizar “sin incidentes” en el Aeropuerto de Tabuk (TUU).

Precisaron que todos los pasajeros se encontraban a salvo, y que sus equipos estaban colaborando con las autoridades pertinentes.

Posteriormente confirmaron que se registró un altercado dentro de la cabina, y que la aeronave fue asegurada por la tripulación que viajaba en el vuelo, “quienes desviaron el avión y lo aterrizaron sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU)”.

La compañía envió dos aviones de reemplazo para que la tripulación y los pasajeros pudieran descansar; además, aseveraron que los demás vuelos programados no se verán afectados por el incidente.

En cuanto al motivo del ataque registrado dentro de la cambia, informaron que hasta ahora se desconocen las razones, y que la invstigación formal se encuentra en curso, por lo que se pidió “abstenerse de hacer conjeturas prematuras”.

Comunicado de Flydubai ı Foto: Captura de pantalla

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